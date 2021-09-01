Казахстан – Україна: онлайн-трансляція першого матчу Петракова

/ Фото: Reuters

У середу, 1 вересня, збірна України зіграє четвертий відбірковий матч чемпіонату світу-2022.

У Нур-Султана, на "Астана Арені" українців приймає Казахстан. Цей поєдинок для нашої команди історичний. Вперше її в якості головного тренера на поле виведе Олександр Петраков.

Початок поєдинку – о 17:00 за київським часом. Наш сайт веде текстову онлайн-трансляцію гри з повторами відео голів та найнебезпечніших моментів.

Команди у відборі

Україна не дуже успішно проводить відбіркову кампанію. Після надихає нічиї у Франції, пішли втрати очок з Фінляндією і Казахстаном.

Франція – Україна – 1: 1

Україна – Фінляндія – 1: 1

Україна – Казахcтан – 1: 1

Збірна Казахстану може собі занести в актив поїздку до Києва. А от поразка від чемпіонів світу французів (0: 2) не можна вважати негожим.

особисті зустрічі

31.03.2021. Україна – Казахстан – 1: 1

10.06.2009. Україна – Казахстан – 2: 1

10.09.2008. Казахстан – Україна – 1: 3

04.06.2005. Україна – Казахстан – 2: 0

08.09.2004. Казахстан – Україна – 1: 2

слово тренерам

В.о. головного тренера Казахстану Ігор Свечников :

"Ми граємо з командою, яка не так давно брала участь в Євро-2020, і вони дійшли там дуже далеко. З такими суперниками гідно і приємно грати. Україна – кваліфікована команда, сумнівів немає. Петраков вже проявив себе у юнацькій збірній. Тепер ті молоді футболісти, які працювали з ним, можуть довести свій рівень вже на дорослому рівні. Потрібно готуватися до цієї гри і робити це дуже серйозно ".

В.о. головного тренера України Олександр Петраков :

"Україна хоче поїхати в Катар, однозначно. Тому ця гра набуває для нас відповідного значення. Якщо ми зіграємо невдало, то практично вибуває з гонки".

прогноз букмекерів

Україна вважається фаворитом сьогоднішнього матчу. На її перемогу встановлений коефіцієнт 1.45, на нічию – 4.20, на перемогу Казахстану – 7.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна: виграш українців – 65%, нічия – 22%, виграш казахстанців – 13%.

Де дивитися матч

У прямому ефірі матч Україна – Казахстан покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". Також пряма трансляція гри доступна на сервісі OLL.TV.