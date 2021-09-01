1 сентября 17:00
Казахстан --
Украина --
4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
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Казахстан против Украины и другие матчи отбора на ЧМ-2022: расписание 1 сентября

Любомир Луканюк
1 сентября, 08:07
Сегодня будут сыграны 13 отборочных поединков чемпионата мира, который пройдет следующей осенью в Катаре

Стадион в Катаре / Фото: Reuters

В первый день осени возобновляются отборочные поединки чемпионата мира 2022 года. Сегодня будет сыграно 13 матчей. В том числе и поединок в Нур-Султане, где Казахстан принимает Украину. Весной встреча этих команд завершилась вничью – 1:1.

Расписание отборочных матчей ЧМ-2022 1 сентября:

Группа D

17:00. Казахстан – Украина
ТВ: Украина, Футбол 1

21:45. Франция – Босния
ТВ: Футбол 2

Группа А

21:45. Португалия – Ирландия
ТВ: Футбол 1

21:45. Люксембург – Азербайджан

Группа F

21:45. Дания – Шотландия

21:45. Молдова – Австрия

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21:45. Фареры – Израиль

Группа G

21:45. Норвегия – Нидерланды
ТВ: Футбол 3

21:45. Турция – Черногория

21:45. Латвия – Гибралтар

Группа Н

21:45. Россия – Хорватия

21:45. Словения – Словакия

21:45. Мальта – Кипр

Все отборочные матчи ЧМ-2022 можно смотреть в интернете на платформе oll.tv.

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