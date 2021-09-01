Казахстан против Украины и другие матчи отбора на ЧМ-2022: расписание 1 сентября

Стадион в Катаре / Фото: Reuters
В первый день осени возобновляются отборочные поединки чемпионата мира 2022 года. Сегодня будет сыграно 13 матчей. В том числе и поединок в Нур-Султане, где Казахстан принимает Украину. Весной встреча этих команд завершилась вничью – 1:1.
Расписание отборочных матчей ЧМ-2022 1 сентября:
Группа D
17:00. Казахстан – Украина
ТВ: Украина, Футбол 1
21:45. Франция – Босния
ТВ: Футбол 2
Группа А
21:45. Португалия – Ирландия
ТВ: Футбол 1
21:45. Люксембург – Азербайджан
Группа F
21:45. Дания – Шотландия
21:45. Молдова – Австрия
21:45. Фареры – Израиль
Группа G
21:45. Норвегия – Нидерланды
ТВ: Футбол 3
21:45. Турция – Черногория
21:45. Латвия – Гибралтар
Группа Н
21:45. Россия – Хорватия
21:45. Словения – Словакия
21:45. Мальта – Кипр
Все отборочные матчи ЧМ-2022 можно смотреть в интернете на платформе oll.tv.