Россия – Хорватия: онлайн-трансляция отбора на ЧМ-2022

Мультимедийная трансляция отборочного матча чемпионата мира-2022, в котором на арене "Лужники" встретятся лидеры группы H

В среду, 1 сентября, в отборочной группе Н чемпионата мира-20202 состоится поединок четвертого тура.

В Москве, на стадионе "Лужники" встречаются сборные России и Хорватии.

Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. Наш сайт ведет текстовую онлайн-трансляцию игры с видео повторами голов и самых опасных моментов.

РОССИЯ – ХОРВАТИЯ

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Команды в отборе

Обе сборные пока идут в лидерах своей группы, в трех матчах они набрали по шесть очков – две победы и поражение.

Россия обыграла Мальту (3:1), выиграла у Словении (2:1) и проиграла Словакии (1:2).

Хорватия уступила Словении (0:1), обыграла Кипр (1:0) и Мальту (3:0).

Личные встречи

Команды встречались четыре раза и саму важную победу хорваты добыли в четвертьфинале ЧМ-2018, когда выиграли в серии пенальти.

07.07.2018. Россия – Хорватия – 2:2 (пен. 3:4)

17.11.2015. Россия – Хорватия – 1:3

06.06.2007. Хорватия – Россия – 0:0

06.09.2006. Россия – Хорватия – 0:0

Слово тренерам

Главный тренер России Валерий Карпин:

"Не нужно никого мотивировать. Все прекрасно понимают, против кого и где мы играем. Ребята знают: никого не надо бояться. В футболе все может быть. Играют обыкновенные люди с обеих сторон".

Главный тренер Хорватии Златко Далич:

"Новый тренер принесет сборной России новую энергию и тактику. Думаю, соперник будет играть агрессивно, оказывать на нас давление. Обеим командам будет нелегко. Россия хорошо готовится к матчам, знаю, что там даже перенесли тур чемпионата, чтобы было больше времени. Ждем интересной и тяжелой игры".

Прогноз букмекеров

Матч будет равным, считают аналитики букмекерских контор. На победу России установлен коэффициент 2.85, на ничью – 3.25, на победу Хорватии – 2.70.