1 вересня 17:00
Казахстан --
Україна --
4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
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Казахстан проти України та інші матчі відбору на ЧС-2022: розклад 1 вересня

Любомир Луканюк
1 вересня, 08:07
Сьогодні будуть зіграні 13 відбіркових поєдинків чемпіонату світу, який пройде наступної осені в Катарі

Стадіон в Катарі / Фото: Reuters

У перший день осені поновлюються відбіркові поєдинки чемпіонату світу 2022 року. Сьогодні буде зіграно 13 матчів. У тому числі і поєдинок в Нур-Султані, де Казахстан приймає Україну. Навесні зустріч цих команд завершилася внічию – 1:1.

Розклад відбіркових матчів ЧС-2022 1 вересня:

Група D

17:00. Казахстан – Україна
ТВ: Україна, Футбол 1

21:45. Франція – Боснія
ТВ: Футбол 2

Група А

21:45. Португалія – Ірландія
ТВ: Футбол 1

21:45. Люксембург – Азербайджан

Група F

21:45. Данія – Шотландія

21:45. Молдова – Австрія

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21:45. Фарери – Ізраїль

Група G

21:45. Норвегія – Нідерланди
ТВ: Футбол 3

21:45. Туреччина – Чорногорія

21:45. Латвія – Гібралтар

Група Н

21:45. Росія – Хорватія

21:45. Словенія – Словаччина

21:45. Мальта – Кіпр

Всі відбіркові матчі ЧС-2022 можна дивитися в інтернеті на платформі oll.tv .

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