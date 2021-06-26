Катастрофа: украинец разнес игру сборной России на Евро-2020

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко, поигравший в свое время в российском Сатурне, оценил выступление сборной Росси на Евро-2020, где команда Черчесова вылетела после группового раунда. Ранее в России раскритиковали формат Евро из-за выхода Украины в 1/8 финала.

"Россия провела турнир совершенно безалаберно, оправдать такое сложно. Нехорошее выступление. Понятно, что сборная неотделима от всей футбольной пирамиды, того же детско-юношеского футбола. Система не выстроена, это ни для кого не секрет. В сборной есть пара игроков, на которых молятся, но даже они не показывают по европейским меркам чего-то выдающегося.

Об этом говорят миллионы лет, но никто не хочет ничего менять. Всем все выгодно, футболисты получают большие деньги и не желают уезжать из России. На Головина с Миранчуком еще можно смотреть, остальные – катастрофа, не успевают ни по мысли, ни по исполнению. Не хочется принижать российскую лигу, но она выезжает за счет иностранцев. Свои, к сожалению, не показывают достойного уровня", – цитирует Левченко Матч ТВ.