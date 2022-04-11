Каталонский камбек или как выиграть матч привезя три пенальти (видео)

Драматический камбек Барселоны против Леванте / Фото: Коллаж: Сегодня, Twitter FC Barcelona

Одесский рынок Привоз! Там точно не потерялись бы защитники испанской Барселоны. Каталонский клуб под руководством легендарного Хави, после ничейного результата в первом матче 1/4 финала Лигы Европы против Айнтрахта, столкнулся с проблемами и в чемпионате Испании.

/ Фото: Twitter FC Barcelona

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Поединок против аутсайдера Леванте, который продолжает борьбу за выживание в Ла Лиге, закончился драматической развязкой. Первый тайм соперники провели без забитых мячей, а во втором как говорится прорвало.

/ Фото: Twitter FC Barcelona

Сначала со знаком минус отличился Дани Алвес, он сфолил в своей штрафной и Леванте получил право пробить пенальти. Моралес его реализовал. Через несколько минут уже Гарсия сыграл рукой, и арбитр снова указал на 11 метров. Но переиграть Тер Штегена в этот раз не удалось.

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/ Фото: Twitter FC Barcelona

/ Фото: Twitter FC Barcelona

И практически сразу Барселона забила дважды – голы в активе Обамеянга и Педри. Каталонцы повели в счете, но против этого был защитник Ленгле, который заменил еще одного неудачника вечера Дани Алвеса. Француз нарушил правила и... да, привез третий пенальти в свои ворота. Благодаря чему Леванте сравнял счет за семь минут до окончания основного времени.

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/ Фото: Twitter FC Barcelona

Но Хави достал джокер из рукава. Им оказался Люк Де Йонг, который вышел на замену и в компенсированное время смог забить и подарить Барселону важную победу в чемпионате.

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