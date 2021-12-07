10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
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Рух --
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Металлист 1925 --
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Динамо --
Заря --
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Заря --
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Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сити --
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Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
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Реал --
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Зенит --
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Динамо --
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Карлсен – Непомнящий: прямая трансляция девятой партии

Сергей Шаховец
7 декабря, 14:26
Чемпион мира уверенно ведет в счете после восьми сыгранных партий. Ничья не устроит претендента, ему обязательно нужно играть на победу

Чемпион Карлсен против претендента Непомнящего / Фото: fide.com

Во вторник, 7 декабря, в Дубае продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам. Норвежец Магнус Карлсен защищает свой титул в поединке против россиянина Яна Непомнящего.

В минувшее воскресенье состоялась восьмая партия битвы за шахматную корону. Действующий чемпион мира выиграл еще одну партию у претендента и увеличил отрыв до двух очков. Таким образом, общий счет – 5:3.

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Карлсен vs Непомнящий:
прямая трансляция

Регламент

Запланировано 14 классических партий. Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода.

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Тест. Десять интересных фактов о шахматах

В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия (армагеддон), в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

Игровые дни: 7-8, 10-12, 14 декабря. Тай-брейк: 15 декабря.