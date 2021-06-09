Караоке от Белодед! Горячая Дарья зажигает под Бузову в Карпатах (видео)

Пока в Венгрии проходит чемпионат мира по дзюдо, главная звезда этого вида спорта Дарья Белодед тренируется и расслабляется у себя на родине

Дарья Белодед / Фото: Instagram

В эти дни в Будапеште проходит чемпионат мира по дзюдо. Но двукратная чемпионка мира из Украины Дарья Белодед на нем не выступает.

20-летняя красотка, в рамках индивидуального плана подготовки, проводит тренировочный сбор в Карпатах. Впрочем, не забывая в перерывах между тренировками эмоционально разгружаться.

Мы уже писали, что Белодед летом нашла снег, совершив небольшое восхождение в горы.

А теперь Дарья дала волю эмоциям на дне рождения одной из своих подруг, спев в караоке песню Ольги Бузовой "Водица". В инстаграм-сториз дзюдоистки появилось видео, как она артистично исполняет: "Мое сердце – птица, в твоей грудной клетке. На ветку с ветки, с ветки на ветку".

Караоке от Дарьи Белодед Видео: Instagram

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Уже через полтора месяца Дарья Белодед будет исполнять не песни, а приемы дзюдо, борясь за победу на Олимпиаде в Токио. Игры в Японии пройдут с 23 июля по 8 августа.

Дарья Белодед / Фото: Instagram

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Смотрите, как Белодед выступала на недавнем чемпионате Европы, где дошла до финала и снялась из-за травмы: