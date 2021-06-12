Карабах – это Азербайджан! Российских журналистов не пустили в Баку

Сразу три комментатора из "Матч ТВ" не смогли попасть на матчи чемпионата Европы в Баку, поскольку ранее посещали оккупированный Карабах

Известный комментатор Константин Генич / Фото: Instagram

Вчера мы сообщали, что журналиста немецкого телеканала WDR Роберта Кемпе лишили аккредитации на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге по запросу российских властей. Накануне Евро Кемпе делал материал о "Газпроме" и его связях с футбольным бизнесом в Европе.

Теперь пришла очередь российским журналистам распаковывать чемоданы. Сразу троим был запрещен въезд в Баку, где пройдут поединки чемпионата Европы.

Нобель Арустамян, Михаил Моссаковский и Константин Генич, которые работают на "Матч ТВ", сообщили о безуспешной попытке попасть в Азербайджан для работы на матчах Евро-2020. Все из них в прошлом посещали Карабах – территорию, до недавнего времени оккупированную Арменией.

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Напомним, что Евро-2020 вчера стартовал в Риме. В первом матче турнира Италия разгромила Турцию – 3:0.