Капитан команды-сенсации Евро-2020 ушел из сборной

Владимир Дарида покинул сборную Чехии / Фото: Twitter
Капитан сенсации Евро-2020, сборной Чехии, Владимир Дарида завершил карьеру в национальной команде после того, как она выбыла из турнира.
"В последнем сезоне я провел 140 дней вне дома из-за игр и тренировочных лагерей. Я хочу проводить гораздо больше времени с семьей и моим маленьким сыном", – цитирует 30-летнего Дариду, выступающего за берлинскую Герту, Twitter сборной Чехии
На Евро-2020 сборная Чехии заняла третье место в группе D, обыграв Шотландию (2:0), сыграв вничью с Хорватией (1:1) и уступив Англии (0:1). В 1/8 финала чехи неожиданно победили сборную Нидерландов (2:0), а в четвертьфинале проиграли датчанам 1:2.
Дарида, в 76 матчах за чехов забивший 8 голов, не первый игрок, попрощавшийся со своей национальной командой после вылета с Евро. Ранее об уходе из сборной Германии заявил Тони Кроос.
Также о завершении карьеры в сборной объявил лучший футболист мира-2018 хорват Лука Модрич.
Смотрите, как Чехия вылетела с Евро-2020
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