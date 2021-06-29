Звезда сборной Германии бросает команду после фиаско на Евро-2020

Выступление на Евро-2020 стало прощальным для Тони Крооса в составе сборной Германии. Он защищал цвета национальной команды на протяжении 11 лет

Тони Кроос прощается со сборной Германии / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос после вылета команды из Евро-2020 объявил о завершении международной карьеры. Напомним, Германия проиграла Англии со счетом 0:2 – видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

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Кроос дебютировал в составе национальной команды еще в 2010 году и провел за сборную Германии 106 матчей. Вместе с Бундестимом Тони доходил до полуфинала Евро-2012 и Евро-2016, а также становился чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером ЧМ-2014.

Напомним, что после Евро-2020 сборная Германия сменит тренера. Вместо Йоахима Лёва команду возглавит Ханс-Дитер Флик.

А еще во время матча случился забавный ляп – комментатор назвал Эда Ширана сыном Бекхэма. Комментатор матча Англия – Германия рассказывал о сыне Дэвида Бекхэма, когда в кадр попал знаменитый певец Эд Ширан. Зрители у экранов подумали, что комментатор имел ввиду именно его.