Канадские хоккеистки разорвали своих соперниц на Олимпиаде-2022

Хоккеистки сборной Канады устроили разгром сборной Швейцарии на Играх-2022 / Фото: Reuters

На групповой стадии хоккейного турнира среди женщин встречались четырехкратные олимпийские чемпионки сборная Канады и бронзовые призерки Сочи-2014 сборная Швейцарии.

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Фаворитки турнира – канадские хоккеистки, не стали откладывать дело в долгий ящик и с разгромным счетом 12:1 обыграли конкуренток.

Победа сборной Канады стала самой большой на Олимпийских играх за 12 лет. В последний раз матчи с таким крупным разрывом в женском олимпийском турнире были на Играх-2010 в Ванкувере. Тогда на групповой стадии Канада обыграла Словакию со счетом 18:0 (что остается рекордом), а затем Швецию – 13:1. С разницей в 11 шайб также побеждали своих соперниц сборная США: Китай – 12:1 и Россию – 13:0.

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В другом матче групповой стадии сборная Чехии обыграла китаянок со счетом 3:1.

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Отметим, что на женском хоккейном турнире берет участие 10 команд. Сборные поделены на две группы, а в стадию плей-офф выходят восемь лучших команд.

Женский хоккей дебютировал на Олимпийских играх в 1998 году. С тех пор во всех финальных поединках играли только США и Канада.

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля.