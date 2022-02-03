Канадські хокеїстки розірвали своїх суперниць на Олімпіаді-2022

Хокеїстки збірної Канади влаштували розгром збірної Швейцарії на Іграх-2022 / Фото: Reuters

На груповій стадії хокейного турніру серед жінок зустрічалися чотириразові олімпійські чемпіонки збірна Канади і бронзові призерки Сочі-2014 збірна Швейцарії.

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Фаворитки турніру – канадські хокеїстки, не стали відкладати справу в довгу скриньку і з розгромним рахунком 12:1 обіграли конкуренток.

Перемога збірної Канади стала найбільшої на Олімпійських іграх за 12 років. Востаннє матчі з таким великим розривом у жіночому олімпійському турнірі були на Іграх-2010 у Ванкувері. Тоді на груповій стадії Канада обіграла Словаччину з рахунком 18:0 (що залишається рекордом), потім Швецію – 13:1. З різницею в 11 шайб також перемагали своїх суперниць збірна США: Китай – 12:1 та Росію – 13:0.

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В іншому матчі групової стадії збірна Чехії обіграла китаянок із рахунком 3:1.

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Зазначимо, що у жіночому хокейному турнірі бере участь 10 команд. Збірні поділені на дві групи, а в стадію плей-оф виходять вісім найкращих команд.

Жіночий хокей дебютував на Олімпійських іграх 1998 року. З того часу у всіх фінальних поєдинках грали лише США та Канада.

Чоловічий хокейний турнір розпочнеться 9 лютого.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри у Пекіні продовжаться з 4 по 20 лютого.