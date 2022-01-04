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Камбосос пригрозил Ломаченко мечом

Андрей Трофимов
4 января, 10:11
Австралийский чемпион уверен, что в 2022 году никто не свергнет его с трона в легком весе

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Завершился опрос абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Камбососа, который он сам устроил в Twitter среди своих подписчиков.

"Против кого вы хотите увидеть мою защиту титулов в 2022-м?" – спросил Джордж.

Больше всего голосов, 43 процента, собрал вариант боя с Василием Ломаченко.

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Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Сам Камбосос, впрочем, пока не подтвердил, что подерется именно с украинцем, но уже обратился к Василию и другим своим потенциальным соперникам.

"2021-й был моим годом! 2022 год тоже будет моим! Воин никогда не бывает доволен и всегда жаждет большего", – написал Джордж Камбосос в Twitter, добавив эмодзи со скрещенными мечами.

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Ранее президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф заявил, что уже в первой половине 2022 года их подопечный Ломаченко может провести бой против Камбососа.

"Василий вернулся после поражения от Лопеса с двумя великолепными победами и хочет вернуть свои титулы", – говорит Дюбеф.

Смотрите видео последних побед Камбососа и Ломаченко

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