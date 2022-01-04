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Камбосос пригрозив Ломаченку мечем

Андрій Трофімов
4 січня, 10:11
Австралійський чемпіон переконаний, що 2022 року ніхто не скине його з трону у легкій вазі

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Завершилося опитування абсолютного чемпіона світу у легкій вазі австралійця Камбососа, яке він сам влаштував у Twitter серед своїх підписників.

"Проти кого ви хочете побачити мій захист титулів 2022-го?" – спитав Джордж.

Найбільше голосів, 43 відсотки, зібрав варіант бою з Василем Ломаченком.

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Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Сам Камбосос, втім, поки що не підтвердив, що поб'ється саме з українцем, але вже звернувся до Василя та інших своїх потенційних суперників.

"2021-й був моїм роком! 2022 рік теж буде моїм! Воїн ніколи не буває задоволений і завжди прагне більшого", – написав Джордж Камбосос у Twitter, додавши емодзі зі схрещеними мечами.

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Раніше президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф заявив, що вже у першій половині 2022 року їхній підопічний Ломаченко може провести бій проти Камбососа

"Василь повернувся після поразки від Лопеса з двома чудовими перемогами і хоче повернути свої титули", – каже Дюбеф.

Дивіться відео останніх перемог Камбососа та Ломаченка

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