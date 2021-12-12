Какой кошмар: украинец на глазах Ломаченко брутально проиграл нокаутом

Александр Тесленко проиграл нокаутом / Фото: Getty Images
Украинский канадец проиграл американцу нокаутом уже во втором раунде. Напомним, онлайн боя Ломаченко – Комми есть на нашем сайте.
Где смотреть бой Ломаченко – Комми
Андерсон начал поединок активно и уже в первом раунде было заметно, что Тесленко будет несладко, а в следующей трехминутке для него все закончилось.
Американец мощно пробил с правой через перчатку украинца, отправив того в глубокий нокаут.
Тесленко рухнул на канвас и долго не мог прийти в себя. Рефери отсчитывал нокдаун, но затем принял решение остановить бой.
Это было второе поражение Тесленко на профессиональном ринге при 17 победах. Уроженец Черновцов давно перебрался в Канаду и принял гражданство, но выходит на ринг с украинской символикой.