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Какой кошмар: украинец на глазах Ломаченко брутально проиграл нокаутом

Александр Трикиша
12 декабря, 05:35
В андеркарте боя Ломаченко – Комми выступил украинский супертяж Александр Тесленко, но бой против Джареда Андерсона записать себе в актив он не сможет

Александр Тесленко проиграл нокаутом / Фото: Getty Images

Украинский канадец проиграл американцу нокаутом уже во втором раунде. Напомним, онлайн боя Ломаченко – Комми есть на нашем сайте.

Где смотреть бой Ломаченко – Комми

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Андерсон начал поединок активно и уже в первом раунде было заметно, что Тесленко будет несладко, а в следующей трехминутке для него все закончилось.

Американец мощно пробил с правой через перчатку украинца, отправив того в глубокий нокаут.

Тесленко рухнул на канвас и долго не мог прийти в себя. Рефери отсчитывал нокдаун, но затем принял решение остановить бой.

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Это было второе поражение Тесленко на профессиональном ринге при 17 победах. Уроженец Черновцов давно перебрался в Канаду и принял гражданство, но выходит на ринг с украинской символикой.