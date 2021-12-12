Який жах: українець на очах Ломаченка брутально програв нокаутом

Олександр Тесленко програв нокаутом / Фото: Getty Images
Український канадець програв американцеві нокаутом уже в другому раунді. Нагадаємо, онлайн бою Ломаченко – Коммі є на нашому сайті.
Де дивитись бій Ломаченко – Коммі
Андерсон почав поєдинок активно і вже в першому раунді було помітно, що Тесленко буде несолодко, а наступної трихвилинки для нього все закінчилося.
Американець потужно пробив із правої через рукавичку українця, відправивши того у глибокий нокаут.
Тесленко впав на канвас і довго не міг прийти до тями. Рефері відраховував нокдаун, але потім вирішив зупинити бій.
Це була друга поразка Тесленка на професійному рингу за 17 перемог. Уродженець Чернівців давно перебрався до Канади та прийняв громадянство, але виходить на ринг із українською символікою.