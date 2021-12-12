Який жах: українець на очах Ломаченка брутально програв нокаутом

Олександр Тесленко програв нокаутом / Фото: Getty Images

Український канадець програв американцеві нокаутом уже в другому раунді. Нагадаємо, онлайн бою Ломаченко – Коммі є на нашому сайті.

Де дивитись бій Ломаченко – Коммі

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Андерсон почав поєдинок активно і вже в першому раунді було помітно, що Тесленко буде несолодко, а наступної трихвилинки для нього все закінчилося.

Американець потужно пробив із правої через рукавичку українця, відправивши того у глибокий нокаут.

Тесленко впав на канвас і довго не міг прийти до тями. Рефері відраховував нокдаун, але потім вирішив зупинити бій.

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Це була друга поразка Тесленка на професійному рингу за 17 перемог. Уродженець Чернівців давно перебрався до Канади та прийняв громадянство, але виходить на ринг із українською символікою.