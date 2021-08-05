Какой бой сорвался! Хижняку не дали побить украинца, переметнувшегося под флаг России

Бразилец побил Бакши и не пустил его к Хижняку / Фото: Reuters
Украинский чемпион мира по боксу Александр Хижняк, с большим трудом одолевший филиппинца Эумира Марсьяля, получил соперника по финалу Игр в категории до 75 кг, который состоится 7 августа.
Александр Хижняк – в финале Игр / Фото: Reuters
Ожидалось, что за "золото" с Хижняком поспорит Глеб Бакши – уроженец Симферополя, который с 2010 по 2014 годы был членом различных сборных Украины, а затем переметнулся под российский флаг.
Однако в полуфинале олимпийского турнира в Токио Бакши раздельным решением судей (1:4) проиграл бразильцу Эберту да Консейсану Соузе, который взял у россиянина реванш за поражение на ЧМ-2019 в Екатеринбурге, где Бакши стал золотым призером, а Эберт – бронзовым. Основной состав сборной Украины, включая Хижняка, те соревнования бойкотировал.
Таким образом в финале Игр-2020 Хижняк встретится с бразильцем Эбертом, а не с перебежчиком Бакши, которого ранее побеждал на Европейских играх-2017 в Минске и предолимпийском турнире в Париже.
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