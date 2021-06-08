Звездный украинский боксер наказал бывшего земляка, переметнувшегося под флаг России

Лидер сборной Украины по боксу Александр Хижняк победил россиянина Глеба Бакши в финале европейского квалификационного турнира в Париже в весовой категории до 75 кг. Наш боксер одержал победу раздельным решением судей.
Интересно, что Бакши является уроженцем Симферополя, с 2010 по 2014 он был членом различных сборных Украины, а затем переметнулся под российский флаг. Хижняк уже побеждал Бакши на Европейских играх в Минске в 2019 году.
На турнире в Париже разыгрываются последние путевки на Олимпиаду в Токио. Хижняк уже завоевал для себя билет в Японию, тем не менее, эта победа добавит ему очков, что будет влиять на посев на Олимпиаде-2020. Всего же Украина завоевала четыре лицензии:
МУЖСКАЯ КОМАНДА:
- Николай Буценко (57 кг)
- Ярослав Харциз (63 кг)
- Александр Хижняк (75 кг)
ЖЕНСКАЯ КОМАНДА:
- Анна Лысенко (69 кг)
Напомним, что Хижняк является чемпионом мира 2017 года и победителем Европейских Игр-2019. Также украинец взял золото на домашнем чемпионате Европы в Харькове в 2017 году. В 2019 году Александр не смог защитит мировой титул, так как Украина бойкотировали ЧМ в России.