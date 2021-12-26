Как же он его бил: на зверское избиение боксера страшно смотреть

Избиение продлилось менее одного раунда / Фото: Коллаж: Сегодня

В середине первой трехминутки Гомес точно попал правым хуком, после чего его соперника повело.

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Почувствовав кровь, кубинец бросился добивать Колларда. Он зажал его в углу и обрушил град ударов. Казалось, американец выстоит, но вторая волна атаки все же оказалась для него непосильной – нокдаун.

Коллард поднялся на ноги, но продержаться хотя бы до конца раунда ему не удалось. Гомес снова набросился на него с яростной атакой и заставил рефери остановить бой.

Впрочем, нужно отметить стойкость Колларда. Несмотря на пропущенные удары, он держался на ногах и даже пытался отвечать.

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Коллард потерпел четвертое поражение подряд, а всего на его счету 6 поражений при 9 победах и 3 ничьих.

Гомес одержал пятую победу в пяти боях на профессиональном ринге. Все – нокаутом. Он выступает в первом среднем весе.

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