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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Как же ей идет золото! Такой Дарью Белодед мы еще не видели

Андрей Трофимов
19 августа, 22:31
На Олимпиаде в Токио украинская дзюдоистка не смогла разжиться золотой медалью, но после Игр-2020 покрасовалась в платье с золотым отливом – слов нет, просто королева!

Дарья Белодед в эффектном платье / Фото: Instagram

20-летняя киевлянка Дарья Белодед, отдыхая после бронзовой для себя Олимпиады в Токио, поучаствовала в необычной фотосессии. Спортсменка сменила кимоно на шикарное золотистое платье с двумя юбками, представ в образе королевы!

От Дарьи глаз не отвести!

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К слову, многие прочили Белодед карьеру модели после Игр-2020. Но бронза – не то, на чем хотела бы завершить свои выступления в спорте Дарья.

Дарья Белодед во время отдыха / Фото: Instagram

Белодед после паузы продолжит соревноваться в дзюдо, но уже в другом весе.

"До Парижа-2024 – еще очень много времени, но моя детская мечта – золото Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась", – говорит Дарья.

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