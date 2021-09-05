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18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Как завалить Полярного Медведя одним ударом. Показывает Аспиналл

Любомир Луканюк
5 сентября, 08:31
Сергей Спивак прервал победную серию из трех боев и проиграл в первом раунде техническим нокаутом Тому Аспиналлу на турнире UFC Вегас 36

Аспиналл нокаутировал Спивака

В ночь на 5 сентября в американском Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 36. В соглавном бою вечера Сергей Спивак встретился с Томом Аспиналлом.

Бой продлился всего один раунд. Британец мощным ударом в голову свалил Полярного Медведя с ног и начал добивать. Рефери вынужден был остановить поединок. Таким образом, Спивак прервал победную серию из трех боев. Всего в смешанных единоборствах он провел 16 боев, в которых одержал 13 побед и потерпел три поражения.

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Спивак родился в столице Молдовы – Кишиневе. Однако в украинском промоушене WWFC Сергей выступал под флагом Украины. И когда он подписал контракт с UFC, то на страницах СМИ фигурировал как украинский боец. Но на первый бой в промоушене он вышел уже под молдавским флагом и так выступает до сих пор.

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