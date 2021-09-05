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Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
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Як завалити Полярного Ведмедя одним ударом. Показує Аспіналл

Любомир Луканюк
5 вересня, 08:31
Сергій Співак перервав переможну серію з трьох боїв і програв в першому раунді технічним нокаутом Тому Аспіналлу на турнірі UFC Вегас 36

Аспіналл нокаутував Співака

У ніч на 5 вересня в американському Лас-Вегасі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC Вегас 36. У співголовному бою вечора Сергій Співак зустрівся з Томом Аспіналлом.

Бій тривав лише один раунд. Британець потужним ударом в голову звалив Полярного Ведмедя з ніг і почав добивати. Рефері змушений був зупинити поєдинок. Отже, Співак перервав переможну серію з трьох боїв. Всього в змішаних єдиноборствах він провів 16 боїв, в яких здобув 13 перемог і зазнав три поразки.

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Співак народився в столиці Молдови – Кишиневі. Однак в українському промоушені WWFC Сергій виступав під прапором України. І коли він підписав контракт з UFC, то на сторінках ЗМІ фігурував як український боєць. Але на перший бій у промоушені він вийшов уже під молдовським прапором і так виступає досі.

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