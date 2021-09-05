Як завалити Полярного Ведмедя одним ударом. Показує Аспіналл

Аспіналл нокаутував Співака

У ніч на 5 вересня в американському Лас-Вегасі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC Вегас 36. У співголовному бою вечора Сергій Співак зустрівся з Томом Аспіналлом.

Бій тривав лише один раунд. Британець потужним ударом в голову звалив Полярного Ведмедя з ніг і почав добивати. Рефері змушений був зупинити поєдинок. Отже, Співак перервав переможну серію з трьох боїв. Всього в змішаних єдиноборствах він провів 16 боїв, в яких здобув 13 перемог і зазнав три поразки.

Реклама

Співак народився в столиці Молдови – Кишиневі. Однак в українському промоушені WWFC Сергій виступав під прапором України. І коли він підписав контракт з UFC, то на сторінках ЗМІ фігурував як український боєць. Але на перший бій у промоушені він вийшов уже під молдовським прапором і так виступає досі.