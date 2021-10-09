9 октября 19:00
Финляндия 1
Украина 2
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Как Украине попасть в плей-офф: все расклады после победы над финнами

Олег Люлька
9 октября, 22:27
Победа над Финляндией повысила наши шансы финишировать вторыми в группе, но расслабляться рано – нужно брать максимум в поединках с Боснией и Герцеговиной и надеяться на осечки финнов

Яремчук принес Украине победу над финнами - 2:1 / Фото: УАФ

После гостевой победы Украины над Финляндией 2:1, ставшей дебютной для нашей сборной под руководством Александра Петракова и первой в нынешнем отборе, шансы "сине-желтых" на плей-офф выросли. Но праздновать рано.

Напомним, победитель группы сразу попадает на ЧМ-2022 в Катаре. В нашем квинтете им на 99 процентов будет Франция. Команду, занявшую вторую строчку, ждет плей-офф.

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Итак, как нам попасть в плей-офф?

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ

Если в обоих оставшихся матчах Украина обыграет Боснию и Герцеговину, это, увы, еще не гарантирует нам второе место на 100 процентов. У украинцев тогда будет 14 очков, но столько же может набрать и Финляндия, если выиграет все три своих последних поединка – с Казахстаном (в гостях), Боснией (в гостях) и Францией (дома). Да, по личным встречам мы круче финнов (1:1 и 2:1), но в случае равенства очков регламент не их учитывает в первую очередь, а разницу мячей во всех матчах группы. На финише она может оказаться лучше и у финнов. Однако, скорее всего, где-то, да потеряют финны очки, следовательно, если мы возьмем свой максимум, то должны попасть в плей-офф.

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ВТОРОЙ ВАРИАНТ

Если с Боснией и Герцеговиной мы берем четыре очка (победа и ничья), то мы точно отцепляем боснийцев. Тогда для нашего выхода в плей-офф нужно, чтобы финны набрали в своих трех поединках не более 6 очков.

Сборная Боснии и Герцеговины. Фото – Reuters

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ОСТАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ

Их много. Но что точно нельзя делать Украине, так это проигрывать Боснии и Герцеговине во Львове 12 октября. В таком случае борьба за плей-офф может вообще закончиться для нашей сборной досрочно, если в своем следующем после Львова поединке боснийцы обыграют дома финнов.

Оставшиеся матчи группы D

12 октября
Украина – Босния и Герцеговина
Казахстан – Финляндия

13 ноября
Босния и Герцеговина – Финляндия
Франция – Казахстан

16 ноября
Босния и Герцеговина – Украина
Финляндия – Франция

Критерии определения мест при равенстве очков в группе

  • Разница мячей во всех матчах группы
  • Забитые мячи во всех матчах группы
  • Результаты личных встреч
  • Рейтинг фэйр-плей
  • Жребий

Сборная Украины / Фото: УАФ

Если займем второе место, нас ждет плей-офф за попадание на катарский "мир"-2022. В этом плей-офф за три путевки на ЧМ поспорят сразу 12 сборных, разделенных на три пути – нужно будет выиграть полуфинал (24-25 марта), а затем и финал (28-29 марта) своего пути.

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