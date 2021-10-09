Как Украине попасть в плей-офф: все расклады после победы над финнами

Яремчук принес Украине победу над финнами - 2:1 / Фото: УАФ
После гостевой победы Украины над Финляндией 2:1, ставшей дебютной для нашей сборной под руководством Александра Петракова и первой в нынешнем отборе, шансы "сине-желтых" на плей-офф выросли. Но праздновать рано.
Напомним, победитель группы сразу попадает на ЧМ-2022 в Катаре. В нашем квинтете им на 99 процентов будет Франция. Команду, занявшую вторую строчку, ждет плей-офф.
Итак, как нам попасть в плей-офф?
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ
Если в обоих оставшихся матчах Украина обыграет Боснию и Герцеговину, это, увы, еще не гарантирует нам второе место на 100 процентов. У украинцев тогда будет 14 очков, но столько же может набрать и Финляндия, если выиграет все три своих последних поединка – с Казахстаном (в гостях), Боснией (в гостях) и Францией (дома). Да, по личным встречам мы круче финнов (1:1 и 2:1), но в случае равенства очков регламент не их учитывает в первую очередь, а разницу мячей во всех матчах группы. На финише она может оказаться лучше и у финнов. Однако, скорее всего, где-то, да потеряют финны очки, следовательно, если мы возьмем свой максимум, то должны попасть в плей-офф.
ВТОРОЙ ВАРИАНТ
Если с Боснией и Герцеговиной мы берем четыре очка (победа и ничья), то мы точно отцепляем боснийцев. Тогда для нашего выхода в плей-офф нужно, чтобы финны набрали в своих трех поединках не более 6 очков.
Сборная Боснии и Герцеговины. Фото – Reuters
ОСТАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ
Их много. Но что точно нельзя делать Украине, так это проигрывать Боснии и Герцеговине во Львове 12 октября. В таком случае борьба за плей-офф может вообще закончиться для нашей сборной досрочно, если в своем следующем после Львова поединке боснийцы обыграют дома финнов.
Оставшиеся матчи группы D
12 октября
Украина – Босния и Герцеговина
Казахстан – Финляндия
13 ноября
Босния и Герцеговина – Финляндия
Франция – Казахстан
16 ноября
Босния и Герцеговина – Украина
Финляндия – Франция
Критерии определения мест при равенстве очков в группе
- Разница мячей во всех матчах группы
- Забитые мячи во всех матчах группы
- Результаты личных встреч
- Рейтинг фэйр-плей
- Жребий
Если займем второе место, нас ждет плей-офф за попадание на катарский "мир"-2022. В этом плей-офф за три путевки на ЧМ поспорят сразу 12 сборных, разделенных на три пути – нужно будет выиграть полуфинал (24-25 марта), а затем и финал (28-29 марта) своего пути.
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