9 жовтня 19:00
Фінляндія 1
Україна 2
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Як Україні потрапити до плей-оф: усі варіанти після перемоги над фінами

Олег Люлька
9 жовтня, 22:27
Перемога над Фінляндією підвищила наші шанси фінішувати другими в групі, але розслаблятися рано – потрібно брати максимум у поєдинках із Боснією і Герцеговиною та сподіватися на осічки фінів

Яремчук приніс Україні перемогу над фінами - 2:1 / Фото: УАФ

Після гостьової перемоги України над Фінляндією 2:1, яка стала дебютною для нашої збірної під керівництвом Олександра Петракова та першою в нинішньому відборі, шанси "синьо-жовтих" на плей-оф зросли. Але святкувати зарано.

Нагадаємо, переможець групи відразу потрапляє на ЧС-2022 у Катарі. У нашому квінтеті ним на 99 відсотків буде Франція. Команду, яка посяде другу сходинку, чекає плей-оф.

Реклама

Отже, як нам потрапити до плей-оф?

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ

Якщо в обох матчах, що залишилися, Україна обіграє Боснію і Герцеговину, це, на жаль, ще не гарантує нам другий рядок на 100 відсотків. У українців тоді буде 14 очок, але стільки ж може набрати і Фінляндія, якщо виграє всі три свої останні поєдинки – з Казахстаном (в гостях), Боснією (в гостях) і Францією (вдома). Так, за особистими зустрічами ми крутіші за фінів (1:1 і 2:1), але в разі рівності очок регламент не їх враховує насамперед, а різницю м'ячів у всіх матчах групи. На фініші вона може виявитися кращою і у фінів. Однак, найвірогідніше, десь та втратять фіни очки, отже, якщо ми візьмемо свій максимум, то маємо потрапити до плей-оф.

Реклама

ДРУГИЙ ВАРІАНТ

Якщо з Боснією і Герцеговиною ми беремо чотири очки (перемога і нічия), то ми точно відчіплюємо боснійців. Тоді для нашого виходу до плей-оф потрібно, щоб фіни набрали в своїх трьох поєдинках не більше 6 очок.

Збірна Боснії і Герцеговини. Фото – Reuters

Реклама

ІНШІ ВАРІАНТИ

Їх багато. Але що точно не можна робити Україні, так це програвати Боснії і Герцеговині у Львові 12 жовтня. В такому разі боротьба за плей-оф може взагалі закінчитися для нашої збірної достроково, якщо в своєму наступному після Львова поєдинку боснійці обіграють вдома фінів.

Решта матчів групи D

12 жовтня
Україна – Боснія і Герцеговина
Казахстан – Фінляндія

13 листопада
Боснія і Герцеговина – Фінляндія
Франція – Казахстан

16 листопада
Боснія і Герцеговина – Україна
Фінляндія – Франція

Критерії визначення місць за рівності очок у групі

  • Різниця м'ячів у всіх матчах групи
  • Забиті м'ячі у всіх матчах групи
  • Результати особистих зустрічей
  • Рейтинг фейр-плей
  • Жереб

Збірна України / Фото: УАФ

Якщо посядемо друге місце, нас чекає плей-оф за потрапляння на катарський "світ"-2022. У цьому плей-оф за три путівки на ЧС посперечаються відразу 12 збірних, розділених на три шляхи – потрібно буде виграти півфінал (24-25 березня), а потім і фінал (28-29 березня) свого шляху.

Читайте також:

Реклама