Как там в космосе? Впервые звездный футболист поговорил с астронавтом

Самый дорогой футболист планеты Килиан Мбаппе общался с соотечественником Тома Песке, который находится на Международной космической станции

Килиан Мбаппе беседует с космонавтом Тома Песке / Фото: UEFA.com

За несколько дней до старта чемпионата Европы знаменитый француз Килиан Мбаппе стал первым футболистом, который вступил в прямой контакт с человеком, находящимся в космосе. Французский астронавт Тома Песке с удовольствием пообщался с земляком. Правда, поговорить им позволили всего 20 минут.

Недавно украинские биатлонисты последовали примеру самого дорогого футболиста планеты.

Некоторое время Килиан не мог прийти в себя от такого необычного события, пишет сайт УЕФА, и не сразу нашелся, что спросить:

"Не верю своим глазам! У меня столько вопросов, не знаю, с чего начать. Ну, наверное, как там в космосе?"

Песке рассказал, что у него есть с собой мяч, но в космосе не выходит играть в футбол из-за невесомости. А Мбаппе поведал ему о своем пути:

"Начиная играть в футбол, все мечтают стать звездой. Но нужно много работать, жертвовать. Также важен элемент удачи: повстречаться с нужными людьми в нужное время, показать хорошую игру в нужное время... Нужна настойчивость и немного удачи. В обычной жизни ты создаешь удачу себе сам".

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В конце разговора футболист обратился к космонавту с просьбой:

"Вы должны побыстрее разгадать феномен старения, а то я скоро состарюсь, и мне нужно узнать этот секрет, хорошо?"

Завершил же сеанс звездный спортсмен фразой восхищения: "С ума сойти, он летит!"

Смотрите, как на днях Килиан забил в ворота сборной Уэльса: