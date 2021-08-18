Куда делись чемпионы Петракова: новый наставник сборной уже брал Мундиаль

В 2019 сборная Украины U20 под руководством Петраковы выиграла чемпионат мира
Более двух лет назад, 15 июня 2019 года, нынешний наставник сборной Украины Александр Петраков привел команду U20 к золотым медалям чемпионата мира!
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Наши ребята в Польше одержали в финале волевую победу над Южной Кореей. После того триумфа карьеры ребят сильно изменились. Посмотрим, где же сейчас герои, которые ковали ту историческую победу.
Андрей Лунин (вратарь)
Был главной звездой и самым дорогим футболистом сборной Украины. Первый украинец, которого купил мадридский Реал. Поездив с переменным успехом по арендам (Леганес, Вальядолид, Овьедо), вернулся в Мадрид и провел прошлый сезон в роли сменщика Тибо Куртуа. Нынешний год также начинает в столичном клубе.
Владислав Кучерук (вратарь)
На чемпионате мира сыграл один матч, отстояв на "ноль" в четвертьфинале против Колумбии (1:0). После того триумфа перебрался из Динамо в Колос, где дебютировал в УПЛ и сыграл 7 поединков. Этим летом перешел в аренду в Черноморец, где провел уже три матча.
Дмитрий Ризнык (вратарь)
На ЧМ-2019 не провел ни одного матча, был третьим голкипером. До чемпионата мира выступал за молодежные команды Ворсклы. Еще до Мундиаля стал основным кипером Ворсклы, за которую играет и сейчас. Вызывался в сборную Украины, но не сыграл там ни матча.
Даниил Бескоровайный (защитник)
Центральный защитник стабильно заиграл в высшем дивизионе чемпионата Словакии. Стал игроком основы клуба ДАК из города Дунайска-Стреда. Его стоимость, несмотря на кризис, увеличилась с 250 тысяч евро до 400 тысяч.
Валерий Бондарь (защитник)
Защитник после триумфального чемпионата мира попал в основу Шахтера, забил дебютный гол за дончан и сыграл шесть матчей в Лиге чемпионов. Весной получил тяжелую травму, из-за которой не получил возможности дебютировать за национальную сборную и поехать на Евро.
Александр Сафронов (защитник)
Год назад запасной игрок Днепра-1 на правах аренды перешел в эстонскую Левадию, за которую сыграл 8 матчей и забил два гола. В прошлом сезоне игрок вернулся в стан днепрян, где был запасным игроком. Этим летом перешел в Десну, где отыграл все четыре матча УПЛ в основе.
Ефим Конопля (защитник)
После победы на ЧМ 19-летний Ефим отправился в аренду в Десну, где стал неоспоримым игроком основы. Отыграв два сезона в Чернигове и дебютировав в Лиге Европы, Конопля вернулся в Шахтер, где Де Дзерби видит его в роли дублера Додо.
Денис Попов (защитник)
Защитник Динамо после чемпионата мира получил место в главной команде киевского клуба. Забивал за Динамо в каждом сезоне, в том числе и в Лиге чемпионов (победный гол Ференцварошу). Часто травмируется. Дебютировал за сборную Украины и поехал с ней на Евро, однако там не сыграл ни матча из-за повреждения.
В прошлом году закрутил роман с дзюдоисткой Дарьей Белодед, но довольно быстро с ней расстался.
Игорь Снурницын (защитник)
У игрока наметился небольшой регресс, в составе своего Олимпика защитник стал все реже попадать в старт. После понижения в классе Игоря переманила к себе Заря. Казалось бы, пошел на повышение, однако в луганском клубе Снурницын пока игрок глубокого запаса.
Олег Веремиенко (защитник)
После чемпионата мира игрок дебютировал в УПЛ в составе Карпат, однако, как и львовский клуб, быстро ушел в небытие. Переход в Рух не добавил ему игровой практики, сейчас перешел в Подолье на правах аренды.
Сергей Булеца (полузащитник)
До чемпионата мира выступал в молодежных составах Динамо, но после был отправлен в аренду в Днепр-1, где сразу получил место в основе команды. Забил за команду 10 голов. Этим летом вернулся в Динамо и уехал в аренду в Зарю, где пока играет в стартовом составе.
Георгий Цитаишвили (полузащитник)
Цитаишвили не смог закрепиться в Динамо ни при Луческу, ни при прошлых наставниках. Зимой ушел в аренду в Ворсклу, однако быстро травмировался и пропустил остаток сезона. Летом на правах аренды ушел в Черноморец. Выбрал для взрослой карьеры сборную Грузии, однако из-за травмы так за команду и не сыграл.
Алексей Хахлев (полузащитник)
Числился в Депортиво Алавес В, который выступал в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании, но там не попадал в состав. Пробыв четыре месяца без клуба, присоединился к Карпатам на правах свободного агента. Успел сыграть три матча в Премьер-лиге, после чего перешел в Минай. Сейчас – игрок основы закарпатского клуба.
Кирилл Дрышлюк (полузащитник)
В марте прошлого года Кирилл перешел из Александрии в Спартакс из Юрмалы. Стал игроком основы латвийского клуба (24 матча, 1 гол), однако зимой вернулся в УПЛ. В составе Александрии чаще всего сидит на скамейке запасных.
Виктор Корниенко (полузащитник)
После чемпионата мира перешел из второй команды Шахтера в Мариуполь, где стал игроком основы. В прошлом сезоне вернулся в Шахтер, где Луиш Каштру поверил в игрока из-за травмы Исмаили. Корниенко оправдал ставку, дебютировав в Лиге чемпионов. Получил вызов в сборную Украины, однако пока не дебютировал за нее. Недавно забил первый гол в футболке Шахтера (в ворота Александрии).
Максим Чех (полузащитник)
Последовал по тому же маршруту, что и предыдущий игрок – из Шахтера-2 в Мариуполь. Однако задержался в приазовском клубе по сей день, где получает постоянную игровую практику.
Николай Мусолитин (полузащитник)
Николай вместе с родным Черноморцем вылетел в Первую лигу и провел во втором дивизионе три матча. В январе 2020 года перешел в латвийскую Валмиеру, где закрепился в основе. Этой зимой Мусолитин перебрался в чемпионат Польши, однако в составе Лехии чаще выходит на замену.
Алексей Кащук (полузащитник)
Как и ряд других игроков, после чемпионата мира отправился в аренду из второй команды Шахтера в Мариуполь, где дебютировал в Премьер-лиге. Там же хавбек находится и по сей день, где периодически выходит в основе.
Даниил Сикан (нападающий)
После чемпионата мира вернулся в Шахтер из аренды в Мариуполе, однако не закрепился в команде Луиша Каштру. Правда, при португальце успел дебютировать в Лиге чемпионов в матче с Манчестер Сити. Прошлый сезон вновь провел в Мариуполе, где забил 4 гола в 14-ти матчах. В нынешнем сезоне Де Дзерби видит в нем дублера для форвардов. Правда, Сикан числится лишь четвертым нападающим – после Траоре, Мораеса и Дентиньо.
Денис Устименко (нападающий)
Игрок "Александрии" долго не мог закрепиться в составе родной команды, однако в прошлом сезоне стал игроком основы "аграриев". Правда, 2 гола в 20-ти матчах – не лучший показатель для форварда. В нынешнем сезоне борется за место в основе с итальянцем Клаудио Спинелли.
Владислав Супряга (нападающий)
Самая противоречивая карьера из той команды складывается у Супряги. После чемпионата мира был отправлен в аренду из Динамо в Днепр-1, где отлично себя проявил – 15 голов в 25 матчах. Прошлым летом вернулся в Динамо, однако не смог доказать Луческу свою пользу. Не помогла даже дисквалификация Беседина.
Нынче Супряга – игрок глубокого запаса Динамо, однако интерес к игроку проявляет ряд итальянских клубов. Ближе всех к подписанию форварда находятся Болонья и Сампдория, которые ориентируются на его удачный опыт в сборной Украины U-20 и Днепре-1.