Куда делись чемпионы Петракова: новый наставник сборной уже брал Мундиаль

В 2019 сборная Украины U20 под руководством Петраковы выиграла чемпионат мира

Более двух лет назад, 15 июня 2019 года, нынешний наставник сборной Украины Александр Петраков привел команду U20 к золотым медалям чемпионата мира!

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Наши ребята в Польше одержали в финале волевую победу над Южной Кореей. После того триумфа карьеры ребят сильно изменились. Посмотрим, где же сейчас герои, которые ковали ту историческую победу.

Андрей Лунин (вратарь)

запасной кипер Реала

Был главной звездой и самым дорогим футболистом сборной Украины. Первый украинец, которого купил мадридский Реал. Поездив с переменным успехом по арендам (Леганес, Вальядолид, Овьедо), вернулся в Мадрид и провел прошлый сезон в роли сменщика Тибо Куртуа. Нынешний год также начинает в столичном клубе.

Владислав Кучерук (вратарь)

основной кипер Черноморца

На чемпионате мира сыграл один матч, отстояв на "ноль" в четвертьфинале против Колумбии (1:0). После того триумфа перебрался из Динамо в Колос, где дебютировал в УПЛ и сыграл 7 поединков. Этим летом перешел в аренду в Черноморец, где провел уже три матча.

Дмитрий Ризнык (вратарь)

основной вратарь Ворсклы, был вызван в сборную Украины

На ЧМ-2019 не провел ни одного матча, был третьим голкипером. До чемпионата мира выступал за молодежные команды Ворсклы. Еще до Мундиаля стал основным кипером Ворсклы, за которую играет и сейчас. Вызывался в сборную Украины, но не сыграл там ни матча.

Даниил Бескоровайный (защитник)

играет в чемпионате Словакии

Центральный защитник стабильно заиграл в высшем дивизионе чемпионата Словакии. Стал игроком основы клуба ДАК из города Дунайска-Стреда. Его стоимость, несмотря на кризис, увеличилась с 250 тысяч евро до 400 тысяч.

Валерий Бондарь (защитник)

начал играть в основе Шахтера, был вызван в сборную Украины

Защитник после триумфального чемпионата мира попал в основу Шахтера, забил дебютный гол за дончан и сыграл шесть матчей в Лиге чемпионов. Весной получил тяжелую травму, из-за которой не получил возможности дебютировать за национальную сборную и поехать на Евро.

Александр Сафронов (защитник)

стал основным игроком Десны

Год назад запасной игрок Днепра-1 на правах аренды перешел в эстонскую Левадию, за которую сыграл 8 матчей и забил два гола. В прошлом сезоне игрок вернулся в стан днепрян, где был запасным игроком. Этим летом перешел в Десну, где отыграл все четыре матча УПЛ в основе.

Ефим Конопля (защитник)

заиграл в Премьер-лиге, дебютировал за сборную Украины

После победы на ЧМ 19-летний Ефим отправился в аренду в Десну, где стал неоспоримым игроком основы. Отыграв два сезона в Чернигове и дебютировав в Лиге Европы, Конопля вернулся в Шахтер, где Де Дзерби видит его в роли дублера Додо.

Денис Попов (защитник)

игрок основы Динамо, дебютировал за сборную Украины

Защитник Динамо после чемпионата мира получил место в главной команде киевского клуба. Забивал за Динамо в каждом сезоне, в том числе и в Лиге чемпионов (победный гол Ференцварошу). Часто травмируется. Дебютировал за сборную Украины и поехал с ней на Евро, однако там не сыграл ни матча из-за повреждения.

В прошлом году закрутил роман с дзюдоисткой Дарьей Белодед, но довольно быстро с ней расстался.

Игорь Снурницын (защитник)

запасной игрок Зари

У игрока наметился небольшой регресс, в составе своего Олимпика защитник стал все реже попадать в старт. После понижения в классе Игоря переманила к себе Заря. Казалось бы, пошел на повышение, однако в луганском клубе Снурницын пока игрок глубокого запаса.

Олег Веремиенко (защитник)

числится в хмельницком Подолье

После чемпионата мира игрок дебютировал в УПЛ в составе Карпат, однако, как и львовский клуб, быстро ушел в небытие. Переход в Рух не добавил ему игровой практики, сейчас перешел в Подолье на правах аренды.

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Сергей Булеца (полузащитник)

основной игрок Зари

До чемпионата мира выступал в молодежных составах Динамо, но после был отправлен в аренду в Днепр-1, где сразу получил место в основе команды. Забил за команду 10 голов. Этим летом вернулся в Динамо и уехал в аренду в Зарю, где пока играет в стартовом составе.

Георгий Цитаишвили (полузащитник)

играет в Черноморце, был вызван в сборную Грузии

Цитаишвили не смог закрепиться в Динамо ни при Луческу, ни при прошлых наставниках. Зимой ушел в аренду в Ворсклу, однако быстро травмировался и пропустил остаток сезона. Летом на правах аренды ушел в Черноморец. Выбрал для взрослой карьеры сборную Грузии, однако из-за травмы так за команду и не сыграл.

Алексей Хахлев (полузащитник)

дебютировал в Премьер-лиге

Числился в Депортиво Алавес В, который выступал в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании, но там не попадал в состав. Пробыв четыре месяца без клуба, присоединился к Карпатам на правах свободного агента. Успел сыграть три матча в Премьер-лиге, после чего перешел в Минай. Сейчас – игрок основы закарпатского клуба.

Кирилл Дрышлюк (полузащитник)

игрок ротации в Александрии

В марте прошлого года Кирилл перешел из Александрии в Спартакс из Юрмалы. Стал игроком основы латвийского клуба (24 матча, 1 гол), однако зимой вернулся в УПЛ. В составе Александрии чаще всего сидит на скамейке запасных.

Виктор Корниенко (полузащитник)

заиграл в Премьер-лиге, был вызван в сборную Украины

После чемпионата мира перешел из второй команды Шахтера в Мариуполь, где стал игроком основы. В прошлом сезоне вернулся в Шахтер, где Луиш Каштру поверил в игрока из-за травмы Исмаили. Корниенко оправдал ставку, дебютировав в Лиге чемпионов. Получил вызов в сборную Украины, однако пока не дебютировал за нее. Недавно забил первый гол в футболке Шахтера (в ворота Александрии).

Максим Чех (полузащитник)

игрок основы Мариуполя

Последовал по тому же маршруту, что и предыдущий игрок – из Шахтера-2 в Мариуполь. Однако задержался в приазовском клубе по сей день, где получает постоянную игровую практику.

Николай Мусолитин (полузащитник)

запасной игрок Лехии из Гданьска

Николай вместе с родным Черноморцем вылетел в Первую лигу и провел во втором дивизионе три матча. В январе 2020 года перешел в латвийскую Валмиеру, где закрепился в основе. Этой зимой Мусолитин перебрался в чемпионат Польши, однако в составе Лехии чаще выходит на замену.

Алексей Кащук (полузащитник)

игрок ротации в Мариуполе

Как и ряд других игроков, после чемпионата мира отправился в аренду из второй команды Шахтера в Мариуполь, где дебютировал в Премьер-лиге. Там же хавбек находится и по сей день, где периодически выходит в основе.

Даниил Сикан (нападающий)

запасной игрок Шахтера

После чемпионата мира вернулся в Шахтер из аренды в Мариуполе, однако не закрепился в команде Луиша Каштру. Правда, при португальце успел дебютировать в Лиге чемпионов в матче с Манчестер Сити. Прошлый сезон вновь провел в Мариуполе, где забил 4 гола в 14-ти матчах. В нынешнем сезоне Де Дзерби видит в нем дублера для форвардов. Правда, Сикан числится лишь четвертым нападающим – после Траоре, Мораеса и Дентиньо.

Денис Устименко (нападающий)

игрок ротации Александрии

Игрок "Александрии" долго не мог закрепиться в составе родной команды, однако в прошлом сезоне стал игроком основы "аграриев". Правда, 2 гола в 20-ти матчах – не лучший показатель для форварда. В нынешнем сезоне борется за место в основе с итальянцем Клаудио Спинелли.

Владислав Супряга (нападающий)

феерил в Днепре-1, провалился в Динамо, ждет переезд в Европу

Самая противоречивая карьера из той команды складывается у Супряги. После чемпионата мира был отправлен в аренду из Динамо в Днепр-1, где отлично себя проявил – 15 голов в 25 матчах. Прошлым летом вернулся в Динамо, однако не смог доказать Луческу свою пользу. Не помогла даже дисквалификация Беседина.

Нынче Супряга – игрок глубокого запаса Динамо, однако интерес к игроку проявляет ряд итальянских клубов. Ближе всех к подписанию форварда находятся Болонья и Сампдория, которые ориентируются на его удачный опыт в сборной Украины U-20 и Днепре-1.