Куди поділися чемпіони Петракова: новий наставник збірної вже брав Мундіаль

В 2019 збірна України U20 під керівництвом Петракова виграла чемпіонат світу

Більше двох років тому, 15 червня 2019 року, нинішній наставник збірної України Олександр Петраков привів команду U20 до золотих медалей чемпіонату світу!

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Наші хлопці в Польщі здобули в фіналі вольову перемогу над Південною Кореєю. Після того тріумфу кар'єри хлопців сильно змінилися. Подивимося, де ж зараз герої, які кували ту історичну перемогу.

Андрій Лунін (воротар)

запасний кіпер Реала

Був головною зіркою і найдорожчим футболістом збірної України. Перший українець, якого купив мадридський Реал. Поїздивши з перемінним успіхом по орендах (Леганес, Вальядолід, Ов'єдо), повернувся в Мадрид і провів минулий сезон в ролі наступника Тібо Куртуа. Поточний рік також починає в столичному клубі.

Владислав Кучерук (воротар)

основний кіпер Чорноморця

На чемпіонаті світу зіграв один матч, відстоявши на "нуль" в чвертьфіналі проти Колумбії (1:0). Після того тріумфу перебрався з Динамо в Колос, де дебютував в УПЛ і зіграв 7 матчів. Цього літа перейшов в оренду в Чорноморець, де провів вже три матчі.

Дмитро Різник (воротар)

основний воротар Ворскли, був викликаний в збірну України

На ЧС-2019 не провів жодного матчу, був третім голкіпером. До чемпіонату світу виступав за молодіжні команди Ворскли. Ще до Мундіалю став основним кіпером Ворскли, за яку грає ій понині. Викликався в збірну України, але не зіграв там жодного матчу.

Данило Безкоровайний (захисник)

грає в чемпіонаті Словаччини

Центральний захисник стабільно заграв у вищому дивізіоні чемпіонату Словаччини. Став гравцем основи клубу ДАК з міста Дунайська-Стреда. Його вартість, незважаючи на кризу, зросла з 250 тисяч євро до 400 тисяч.

Валерій Бондар (захисник)

почав грати в основі Шахтаря, був викликаний у збірну України

Захисник після тріумфального чемпіонату світу потрапив в основу Шахтаря, забив дебютний гол за донеччан і зіграв шість матчів в Лізі чемпіонів. Навесні отримав важку травму, через яку не отримав можливості дебютувати за національну збірну і поїхати на Євро.

Олександр Сафронов (захисник)

став основним гравцем Десни

Рік тому запасний гравець Дніпра-1 на правах оренди перейшов в естонську Левадію, за яку зіграв 8 матчів і забив два голи. Минулого сезону гравець повернувся до табору дніпрян, де був запасним гравцем. Цього літа перейшов у Десну, де відіграв всі чотири матчі УПЛ в основі.

Юхим Конопля (захисник)

заграв в Прем'єр-лізі, дебютував за збірну України

Після перемоги на ЧС 19-річний Юхим вирушив в оренду в Десну, де став незаперечним гравцем основи. Відігравши два сезони в Чернігові і дебютувавши в Лізі Європи, Конопля повернувся в Шахтар, де Де Дзербі бачить його в ролі дублера Додо.

Денис Попов (захисник)

гравець основи Динамо, дебютував за збірну України

Захисник Динамо після чемпіонату світу отримав місце в головній команді київського клубу. Забивав за Динамо в кожному сезоні, зокрема в Лізі чемпіонів (переможний гол Ференцварошу). Часто травмується. Дебютував за збірну України і поїхав з нею на Євро, однак там не зіграв жодного матчу через пошкодження.

Торік закрутив роман з дзюдоїсткою Дар'єю Білодід, але досить швидко з нею розійшовся.

Ігор Снурніцин (захисник)

запасний гравець Зорі

У гравця намітився невеликий регрес, у складі свого Олімпіка захисник став все рідше потрапляти в старт. Після зниження в класі Ігоря переманила до себе Зоря. Здавалося б, пішов на підвищення, однак в луганському клубі Снурніцин поки гравець глибокого запасу.

Олег Веремієнко (захисник)

числиться в хмельницькому Поділлі

Після чемпіонату світу гравець дебютував в УПЛ у складі Карпат, однак, як і львівський клуб, швидко пішов у небуття. Перехід до Руху не додав йому ігрової практики, зараз перейшов у Поділлі на правах оренди.

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Сергій Булеца (півзахисник)

основний гравець Зорі

До чемпіонату світу виступав в молодіжних складах Динамо, але потім був відправлений в оренду в Дніпро-1, де відразу отримав місце в основі команди. Забив за команду 10 голів. Цього літа повернувся в Динамо і поїхав в оренду в Зорю, де поки грає в стартовому складі.

Георгій Цітаішвілі (півзахисник)

грає в Чорноморці, був викликаний у збірну Грузії

Цітаішвілі не зміг закріпитися в Динамо ні за Луческу, ні за минулих наставників. Взимку пішов в оренду у Ворсклу, проте швидко травмувався і пропустив залишок сезону. Влітку на правах оренди пішов у Чорноморець. Вибрав для дорослої кар'єри збірну Грузії, проте через травму так за команду й не зіграв.

Олексій Хахльов (півзахисник)

дебютував у Прем'єр-лізі

Значився в Депортіво Алавес В, який виступав у третьому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії, але там не потрапляв у склад. Пробувши чотири місяці без клубу, приєднався до Карпат на правах вільного агента. Встиг зіграти три матчі в Прем'єр-лізі, після чого перейшов у Минай. Зараз – гравець основи закарпатського клубу.

Кирило Дришлюк (півзахисник)

гравець ротації в Олександрії

У березні минулого року Кирило перейшов з Олександрії в Спартакс з Юрмали. Став гравцем основи латвійського клубу (24 матчі, 1 гол), проте взимку повернувся в УПЛ. У складі Олександрії найчастіше сидить на лавці запасних.

Віктор Корнієнко (півзахисник)

заграв у Прем'єр-лізі, був викликаний у збірну України

Після чемпіонату світу перейшов з другої команди Шахтаря в Маріуполь, де став гравцем основи. Минулого сезону повернувся в Шахтар, де Луїш Каштру повірив у гравця через травму Ісмаїлі. Корнієнко виправдав ставку, дебютувавши в Лізі чемпіонів. Отримав виклик у збірну України, проте поки не дебютував за неї. Нещодавно забив перший гол у футболці Шахтаря (у ворота Олександрії).

Максим Чех (півзахисник)

гравець основи Маріуполя

Пішов тим самим маршрутом, що й попередній гравець – з Шахтаря-2 в Маріуполь. Однак затримався в приазовському клубі донині, де отримує постійну ігрову практику.

Микола Мусолітін (півзахисник)

запасний гравець Лехії з Гданська

Микола разом з рідним Чорноморцем вилетів у Першу лігу і провів у другому дивізіоні три матчі. У січні 2020 року перейшов до латвійської Валмієри, де закріпився в основі. Цієї зими Мусолітін перебрався в чемпіонат Польщі, проте у складі Лехії частіше виходить на заміну.

Олексій Кащук (півзахисник)

гравець ротації в Маріуполі

Як і низка інших гравців, після чемпіонату світу вирушив в оренду з другої команди Шахтаря в Маріуполь, де дебютував у Прем'єр-лізі. Саме там хавбек перебуває і до цього дня, де періодично виходить в основі.

Данило Сікан (нападник)

запасний гравець Шахтаря

Після чемпіонату світу повернувся в Шахтар з оренди в Маріуполі, проте не закріпився в команді Луїша Каштру. Правда, при португальці встиг дебютувати в Лізі чемпіонів у матчі з Манчестер Сіті. Минулий сезон знову провів у Маріуполі, де забив 4 голи в 14-ти матчах. Поточного сезону Де Дзербі бачить в ньому дублера для форвардів. Правда, Сікан числиться лише четвертим нападником – після Траоре, Мораеса і Дентіньйо.

Денис Устименко (нападник)

гравець ротації Олександрії

Гравець "Олександрії" довго не міг закріпитися у складі рідної команди, проте минулого сезону став гравцем основи "аграріїв". Щоправда, 2 голи в 20-ти матчах – не найкращий показник для форварда. Поточного сезону бореться за місце в основі з італійцем Клаудіо Спінеллі.

Владислав Супряга (нападник)

феєрія в Дніпрі-1, провалився в Динамо, чекає переїзд до Європи

Найбільш суперечлива кар'єра з тієї команди складається у Супряги. Після чемпіонату світу був відправлений в оренду з Динамо в Дніпро-1, де відмінно себе проявив – 15 голів в 25 матчах. Минулого літа повернувся в Динамо, однак не зміг довести Луческу свою користь. Не допомогла навіть дискваліфікація Бесєдіна.

Нині Супряга – гравець глибокого запасу Динамо, однак інтерес до гравця проявляє низка італійських клубів. Найближче до підписання форварда перебуває Болонья і Сампдорія, які орієнтуються на його вдалий досвід у збірній України U-20 і Дніпрі-1.