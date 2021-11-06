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Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
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Как с цепи сорвался. Украинский боец набросился на еду прямо на церемонии взвешивания

Андрей Трофимов
6 ноября, 14:53
Даниил Донченко вложился в весовую категорию перед боем и сразу же принялся набирать вес, поглощая еду из фастфуда

Донченко поделился едой с соперником

На какие только жертвы не идут бойцы ММА, чтобы вложиться в весовую категорию перед боем. А уже после церемонии взвешивания можно вкусно покушать.

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Украинский боец смешанных единоборств Даниил Донченко так проголодался, что прямо на весах набросился на куриные крылышки.

А потом поделился лакомством со своим соперником из Бразилии Густаво Вурлицером.

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Бойцы встретятся уже сегодня вечером в Киеве на шоу от компании В1 ММА. Всего планируется девять поединков, а главным должен стать бой между украинцем Александром Горшечником и бразильцем, экс-бойцом UFC, Маркусом Винисиусом.