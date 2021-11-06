5 листопада 19:30
Олександрія 2
Металіст 1925 0
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини MMA

Як із ланцюга зірвався. Український боєць накинувся на їжу прямо на церемонії зважування

Андрій Трофімов
6 листопада, 14:53
Данило Донченко вклався у вагову категорію перед боєм і відразу ж почав набирати вагу, поглинаючи їжу з фастфуду

Донченко поділився їжею з суперником

На які жертви не йдуть бійці ММА, щоб вкластися у вагову категорію перед боєм. А вже після церемонії зважування можна смачно поїсти.

Читайте також: Навіть труси зняла. Російській красуні довелося роздягнутися на вагах

Реклама

Український боєць змішаних єдиноборств Данило Донченко так зголоднів, що просто на вагах накинувся на курячі крильця.

А потім поділився ласощами зі своїм суперником із Бразилії Густаво Вурліцером.

Реклама

Читайте також: П'ятий розмір грудей і сексуальні трусики: боксерка роздяглася на зважуванні і зал застиг

Бійці зустрінуться вже сьогодні ввечері у Києві на шоу від компанії В1 ММА. Загалом планується дев'ять поєдинків, а головним має стати бій між українцем Олександром Горшечником та бразильцем, ексбійцем UFC, Маркусом Вінісіусом.