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Как получить футболку кумира? Тяните время! Рецепт из Швеции

Любомир Луканюк
14 октября, 15:29
Девочка, которая подает мячи, тянула время в отборочном матче ЧМ-2022 Швеция – Греция. За это получила футболку от Эмиля Форсберга

Форсберг забил гол и вручил подарок девочке

В отборочном матче ЧМ-2022 сборная Швеции обыграла Грецию – 2:0, забив два гола во втором тайме.

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По ходу матча одна из девушек, которые подавали мячи, попросила футболку у полузащитника сборной Швеции Эмиля Форсберга.

В ответ Эмиль тоже попросил об одолжении.

"Эмиль сказал мне, что подарит футболку, если я буду тянуть время. Конечно же, я согласилась помочь. Теперь мне нужно искать рамку для футболки", – радуется 14-летняя Валерия.

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После матча Форсберг, который забил один из голов, сдержал обещание и подарил майку Валерии.

За два тура до конца отборочного турнира сборная Швеции занимает первое место в группе. На три очка отстает Испания. Именно эти команды и завершат этот турнир очным поединком 14 ноября.

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Победитель группы получит прямую путевку на ЧМ-2022, второй команде предстоит играть стыковые матчи.

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