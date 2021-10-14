15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
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Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
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Колос --
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Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
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Ворскла --
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Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
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Інтер --
Шериф --
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Шахтар --
Реал --
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Бенфіка --
Баварія --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Як отримати футболку кумира? Тягніть час! Рецепт зі Швеції

Любомир Луканюк
14 жовтня, 15:29
Дівчинка, яка подає м'ячі, тягнула час у відбірковому матчі ЧС-2022 Швеція – Греція. За це отримала футболку від Еміля Форсберга

Форсберг забив гол і вручив подарунок дівчині

У відбірковому матчі ЧС-2022 збірна Швеції обіграла Грецію – 2:0, забивши два голи у другому таймі.

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По ходу матчу одна з дівчат, які подають м'ячі, попросила футболку у півзахисника збірної Швеції Еміля Форсберга.

У відповідь Еміль теж попросив про послугу.

"Еміль сказав мені, що подарує футболку, якщо я буду тягнути час. Звичайно ж, я погодилася допомогти. Тепер мені потрібно шукати рамку для футболки", – радіє 14-річна Валерія.

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Після матчу Форсберг, який забив один з голів, дотримав обіцянку і подарував майку Валерії.

За два тури до кінця відбіркового турніру збірна Швеції займає перше місце в групі. На три очки відстає Іспанія. Саме ці команди і завершать цей турнір очним поєдинком 14 листопада.

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Переможець групи отримає пряму путівку на ЧС-2022, другій команді належить грати стикові матчі.

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