Как поехать на Олимпиаду и не сойти с ума: пошаговая инструкция

В Китае лишь талисманы без защитных костюмов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Олимпиада в Китае, то еще приключение. Именно отсюда распространился коронавирус. И до сих пор держит в страхе всю планету.

Окей, уже не всю. Но Китай точно. Судите сами, на днях в Пекине сдали позитивные тесты на COVID-19 20 (двадцать) человек, так в некоторых районах столицы ввели локдаун. Смотрим на ситуацию в Украине – более 30 тысяч человек в сутки. И все спокойны.

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Дабы иностранцы не завезли еще больше заразы, китайцы установили во время Игр просто невероятные ограничения. Так называемый замкнутый цикл.

Всем участникам Игр запрещено покидать закрытую зону, общаться с местным населением, гулять Пекином, ходить в рестораны, пользоваться общественным транспортом и т.д.

Прилететь и улететь можно исключительно через Пекин. Нельзя использовать другой китайский город в качестве транзита.

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Всего нескольким авиакомпаниям разрешены полеты в Китай. Естественно, что они тут же вступили в сговор и установили такие цены, что в доковидные времена по ним можно было бы в бизнес-классе путешествовать.

Каждый участник Игр (спортсмены, тренеры, журналисты) обязан:

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быть полностью вакцинированным от COVID-19;

за две недели до вылета установить приложение My2022, где каждый день отмечать состояние своего здоровья;

за 96 и 72 часа до вылета сдать два ПЦР-теста в лаборатории сертифицированной китайским посольством;

после результатов второго теста заполнить декларацию здоровья и ждать зеленый qr-код – одобрение китайской стороны (инструкция ее заполнения занимает 36 страниц);

после регистрации на рейс заполнить таможенную декларацию и ждать одобрения китайской стороны.

Важно – каждый должен указать номер места в самолете. А потом молиться, чтобы никто рядом не сдал позитивный тест. Иначе самоизоляция минимум до двух негативных тестов подряд.

На время Олимпиады каждому участнику будут делать каждый день ПЦР-тест. После первого позитивного – самоизоляция, если и повторный подтвердит болезнь – карантин в специальном отеле. Там кстати, уже пребывает тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра.

Все эти ограничения, запреты, требования – выматывают, как физически, так и психологически. Цена ошибки невероятно высока.

Вот такой непростой путь корреспондента "Сегодня" на зимние Олимпийские игры. Следите за эксклюзивными репортажами из Пекина на нашем сайте!

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