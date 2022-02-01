Як поїхати на Олімпіаду і не збожеволіти: покрокова інструкція

В Китаї лишень талісмани без захисних костюмів / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Олімпіада в Китаї, ще та пригода. Саме звідси поширився коронавірус. І досі тримає у страху всю планету.

Окей, вже не всю. Але Китай точно. Судіть самі, днями у Пекіні склали позитивні тести на COVID-19 20 (двадцять) людей, тож у деяких районах столиці ввели локдаун. Дивимося на ситуацію в Україні – понад 30 тисяч людей на добу. І всі спокійні.

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Щоб іноземці не завезли ще більше зарази, китайці встановили під час Ігор просто неймовірні обмеження. Так званий замкнутий цикл.

Всім учасникам Ігор заборонено залишати закриту зону, спілкуватися з місцевим населенням, гуляти Пекіном, ходити до ресторанів, користуватися громадським транспортом тощо.

Прилетіти та полетіти можна виключно через Пекін. Не можна використовувати інше китайське місто як транзит.

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Усього декільком авіакомпаніям дозволено польоти до Китаю. Звичано, що вони відразу домовилися і встановили такі ціни, що в доковідні часи за них можна було б подорожувати в бізнес-класі.

Кожен учасник Ігор (спортсмени, тренери, журналісти) зобов'язаний:

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бути повністю вакцинованим від COVID-19;

за два тижні до вильоту встановити застосунок My2022, де кожен день відмічати стан свого здоров'я;

за 96 та 72 години до вильоту здати два ПЛР-тести в лабораторії сертифікованій китайським посольством;

після результатів другого тесту заповнити декларацію здоров'я та чекати на зелений qr-код – схвалення китайської сторони (інструкція її заповнення – 36 сторінок);

після реєстрації на рейс заповнити митну декларацію та чекати на схвалення китайської сторони.

Важливо – кожен має вказати номер місця у літаку. А потім молитися, щоб ніхто поряд не здав позитивного тесту. Інакше самоізоляція щонайменше до двох негативних тестів поспіль.

На час Олімпіади кожному учаснику робитимуть кожен день ПЛР-тест. Після першого позитивного – самоізоляція якщо і повторний підтвердить хворобу – карантин у спеціальному готелі. Там, до речі, вже перебуває тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра.

Всі ці обмеження, заборони, вимоги – вимотують як фізично, так і психологічно. Ціна помилки неймовірно висока.

Отакий непростий шлях кореспондента "Сьогодні" на зимові Олімпійські ігри. Стежте за ексклюзивними репортажами із Пекіна на нашому сайті!

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