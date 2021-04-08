Как обман спас карьеру легендарного Пеле

Один из лучших футболистов в истории легендарный бразилец Пеле мог бы и не стать тем "Королем футбола", которого мы все знаем. Карьеру форварда Сантоса спас обман детектива, которого нанял сам же Пеле.

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В середине 60-х годов Пеле по необъяснимым причинам растерял свою форму и бомбардирские качества. Ни сам бразилец, ни персонал клуба не могли понять, что же не так со знаменитым нападающим, на тот момент уже дважды становившимся чемпионом мира.

Но затем он вспомнил, что незадолго до этого один из фанатов Сантоса выпросил у игрока футболку. Ничего необычного, кроме того, что Пеле считал эту футболку счастливой.

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Осознав свою ошибку, Пеле твердо решил: нужно срочно вернуть счастливую футболку! Футболист нанял детектива, который быстро вычислил фаната и уговорил того вернуть футболку. И форма Пеле чудесным образом сразу же пришла в норму.

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История завершилась для Пеле настоящим хэппи эндом, если не учитывать тот факт, что на самом деле ему вернули другую футболку. По каким-то причинам детектив не смог (или не хотел) найти именно ту майку, поэтому футболисту вручили его футболку с предыдущего матча. Тем не менее Пеле подвоха не заметил.

За свою карьеру Пеле наколотил 1289 мячей с учетом товарищеских матчей, трижды становился чемпионом мира, чего не удавалось ни одному другому игроку. Недавно Криштиану Роналду побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах. Сам бразилец и местная пресса немного протестовали против этого, но позже все же согласились с достижением португальца.