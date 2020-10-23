Пеле на 80-летие подарили футболку "Шахтера". Он сразу с ней сфотографировался

Нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес сделал подарок легендарному бразильскому футболисту Пеле на 80-летие. "Горняк" презентовал "Королю футбола" футболку донецкого клуба с собственным автографом.

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Пеле в знак благодарности сфотографировался с футболкой, а затем фото Мораес поделился на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

Пеле – единственный трехкратный чемпион мира в качестве футболиста. Его называют величайшим спортсменом столетия и лучшим футболистом в истории этого вида спорта.

Он сумел остановить войну в Нигерии на 48 часов

Был самым высокооплачиваемым спортсменом планеты

Забил более 1000 голов (многие – в товарищеских матчах)

В Бразилии отмечают День Пеле (19 ноября)

Однажды он удалил судью во время матча

Снимался в кино со Сталлоне (играл футболиста)

Его прогнозы на матчи никогда не сбываются

Эти и другие интересные факты о легендарном игроке

Интересно, что Пеле возглавил рейтинг самых переоцененных футболистов в истории. В ТОП-10 также присутствуют Неймар и Филиппе Коутиньо.

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Смотрите, как легендарный бразильский футболист Пеле женился в 75 лет:

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