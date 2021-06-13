Как обидно! Украина выдала божественный камбэк, но проиграла Нидерландам

К сожалению, стартовый матч сборной Украины в финальной части чемпионата Европы завершился поражением от Нидерландов со счетом 2:3. А ведь чуть было не стали героями

Решающий гол Нидерландов / Фото: Reuters

Ну что ты будешь делать! Сборная Украины, проигрывая 0:2 в своем стартовом матче Евро-2020 с Нидерландами, сумела отыграться. Но все-таки уступила голландцам 2:3, пропустив на 85-й минуте от Думфриса. Эх!

Матч начался не лучшим образом для Украины. Уже на 13-й минуте Андрею Шевченко пришлось делать вынужденную замену. Вместо получившего травму Зубкова, одного из лучших игроков "сине-желтых" в спаррингах перед Евро, вышел Марлос.

Первый тайм завершился без голов, хотя голландцы были значительно опаснее. Несколько раз нас выручил Бущан. Как он потащил этот мяч – уму непостижимо.

У Украины до перерыва был момент у Ярмоленко. Андрей упал в штрафной площадке Нидерландов. Но немецкий судья Феликс Брых решил, что это не пенальти. И правильно сделал. Фола не было.

Увы, сразу же после перерыва Нидерланды ошарашили Украину двумя голами. Оба были забиты после ошибок Виталия Миколенко на левом фланге обороны.

На 51-й минуте Виталий невнятной обработкой подарил мяч Думфрису, прострел которого с фланга Бущан, распластавшись, перехватил, но первым на добивание успел соперник – Вейналдум, вогнавший мяч в сетку. Увы, Сидорчук не успел на подборе.

А на 58-й минуте счет стал 2:0 в пользу Нидерландов. Снова неудачно сыграл Миколенко, упавший в борьбе против Думфриса, пытаясь выпросить у судьи штрафной. В этот момент все остановились, рефери не свистнул, и Вегхорст забил второй мяч Бущану.

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Но на 75-й минуте пришел праздник и на украинскую улицу! Ярмоленко забил сумасшедший гол, шикарным ударом левой с 25 метров закрутив мяч в дальнюю "девятку" ворот Нидерландов. Шедевр!

Отметим, что Андрей Ярмоленко стал лишь вторым украинским футболистом, забивавшим на Евро во времена независимости. До него, еще в 2012-м, это делал Андрей Шевченко.

А на 79-й минуте Украина сравняла счет! После подачи Малиновского со штрафного, Яремчук отправил мяч в сетку головой.

И все же точка в этом матче осталась за Нидерландами, которые вырвали победу благодаря голу Думфриса на 85-й минуте. После подачи с фланга он выиграл воздух у Зинченко и пробил головой в угол – Бущан не спас. Жаль...

Нидерланды – Украина – 3:2

Голы: Вейналдум, 52, Вегхорст, 59, Думфрис, 85 – Ярмоленко, 75, Яремчук, 79

Нидерланды: Стекеленбург – Думфрис, Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 63), ван Анхолт (Вейндал, 63) – де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг – Вегхорст (Л. де Йонг, 88), Депай (Мален, 90)

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Малиновский, Сидорчук, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Марлос, 13, Шапаренко, 64)

Предупреждение: Сидорчук, 90+3

Отметим, что во втором туре Евро-2020, 17 июня, Украина сыграет с Северной Македонией в Бухаресте, а Нидерланды примут в Амстердаме Австрию.

Напомним, ранее в нашей группе на Евро-2020 Австрия обыграла Северную Македонию 3:1.

В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.