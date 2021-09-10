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Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
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Как нам дальше жить с Россией? Да никак! Позиция бывшего игрока сборной Украины после жизни в РФ

Александр Трикиша
10 сентября, 09:26
Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко не видит для нашей страны будущего с Россией. Он хочет, чтобы в Украине быстрее восстановился мир

Максим Калиниченко играл с Шевченко на ЧМ-2006 / Фото: Getty Images

Калиниченко восемь лет жил в России, когда выступал за московский Спартак. Но сейчас он понимает, что пути двух стран разошлись. Ранее он заявил, что сборная Украины сильнее России.

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"Как нам дальше жить с Россией? Да никак не жить. Она идет своим путем, а Украина, я надеюсь, пойдет и дальше своим путем. Это надолго, и все это понимают.

Конечно, я очень хочу, чтобы как можно быстрее закончилась война. Но не вижу, каким образом это может произойти.

Не вижу хотя бы по той причине, что, на мой взгляд, в политическом смысле каждую из сторон эта ситуация каким-то образом устраивает. К сожалению. Почему так – не хочу вникать, надоело. Думаю, как и многим.

Максим Калиниченко сравнил силу Украины и России / Фото: Twitter

Просто жалко тех людей, у которых отняли жизнь в прямом смысле этого слова, и тех, у кого отняли привычную жизнь – дома, бизнес, среду обитания. Это действительно страшно.

Хочу, чтобы все это быстрее закончилось и восстановился мир. Но, повторюсь, каким образом и когда это может произойти – пока не вижу", – сказал Калиниченко в комментарии Youtube-каналу Бомбардир.

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Калиниченко на протяжении восьми лет выступал за московский Спартак. Также на его счету 47 матчей и семь мячей за сборную Украины.

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