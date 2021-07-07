Как на Евро-2020. Динамо ярко спаслось в матче с Люцерном

Дважды по ходу матча киевляне проигрывали с разницей в два мяча, но сумели уйти от поражения, сравняв счет в самой концовке товарищеской встречи

Боевая ничья в Швейцарии / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо завершило первый сбор в Швейцарии товарищеским матчем против Люцерна. Поединок вышел в стиле Евро-2020. Киевляне уступали дважды по ходу встречи с разницей в два мяча, но сумели уйти от поражения на последних минутах.

Динамо – Люцерн – 3:3

Голы: Леднев (56), Антюх (80), Гармаш (88) – Соргич (9), Угринич (16), Соргич (63)

Динамо играло в таком составе: Бойко, Кравченко (Скорко 46), Шабанов (Бражко 82), Сирота, Сидклей (Дубинчак 46), Андриевский (Коробенко 82), Шепелев, Родригес (Кулач 72), Буяльский (Цитаишвили 83), де Пена (Леднев 46), Супряга (Антюх 61).

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Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. Во время этого сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще четыре матча.

10 июля. Динамо – Серветт (Швейцария)

Динамо – Серветт (Швейцария) 14 июля. Динамо – Сьон (Швейцария)

Динамо – Сьон (Швейцария) 17 июля. Динамо – Ницца (Франция)

Динамо – Ницца (Франция) 20 июля. Динамо – Атлетик (Испания)

Ранее мы писали, что матч за Суперкубок между Динамо и Шахтером перенесен.