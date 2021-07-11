Как Конор сломал ногу: видео ярких моментов боя Магрегор – Порье

Дастин Порье выиграл третий бой с Конором Макгрегором. Судьи остановили поединок после первого раунда из-за перелома ноги ирландского бойца

Конор Макгрегор - Дастин Порье: бой остановили после первого раунда / Фото: Getty Images

Воскресным утром по Киеву в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 264. Главным событием стал долгожданный бой бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона в легком весе Дастина Порье. Мы вели онлайн-трансляцию боя Макгрегор – Порье.

Бой был завершен после первой пятиминутки. В конце первого раунда Конор сломал ногу, но продолжил бой. А уже в перерыве судьи остановили поединок, присудив победу Порье техническим нокаутом.

Видео перелома ноги

Обзор лучших моментов боя

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Это была третья встреча бойцов. Впервые их пути пересеклись семь лет назад. Поединок длился менее двух минут. Конору удалось быстро нокаутировать Порье. В январе этого года состоялся реванш. И во втором раунде Дастин нанес Макгрегору первое поражение в стойке.