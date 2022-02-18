"К обороне столицы готов". Алиев показал, как будет встречать российских захватчиков

Александр Алиев готов к встрече с оккупантом / Фото: Getty Images, Instagram, Коллаж: Сегодня
Свою позицию Александр Алиев четко обозначил соответствующим фото в Instagram. На нем Александр предстал в полной боевой готовности.
Для "северных братьев" Алиев приготовил пистолет и автомат с боеприпасами.
"ОГО – Остаюсь. Горжусь. Обороняю!", – подписал свое фото Алиев.
А в сториз добавил:
"К обороне столице мы готовы".
В комментариях к фото мнения подписчиков разделились. Часть поддерживают гражданскую позицию Александра, а некоторые сомневаются в его искренности.
- "Все правильно говорит, будет оборонять страну от российских захватчиков. Респект".
- "Сашко будущий Министр Оболони!"
- "Слава Україні!"
- "Саныч, пощади, не стреляй, Саныч".
- "Сашко, не глупи".
Ранее мы рассказывали, что Владимир Кличко собственным примером показал, что намерен защищать свою страну от российских оккупантов. Легендарный боксер подал заявление в бригаду территориальной обороны Киева и в случае нападения России готов с оружием в руках защищать свою страну.
Угроза со стороны России
- Российская Федерация сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
- НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
- В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.