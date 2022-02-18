"К обороне столицы готов". Алиев показал, как будет встречать российских захватчиков

Александр Алиев готов к встрече с оккупантом / Фото: Getty Images, Instagram, Коллаж: Сегодня

Свою позицию Александр Алиев четко обозначил соответствующим фото в Instagram. На нем Александр предстал в полной боевой готовности.

Для "северных братьев" Алиев приготовил пистолет и автомат с боеприпасами.

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"ОГО – Остаюсь. Горжусь. Обороняю!", – подписал свое фото Алиев.

А в сториз добавил:

"К обороне столице мы готовы".

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В комментариях к фото мнения подписчиков разделились. Часть поддерживают гражданскую позицию Александра, а некоторые сомневаются в его искренности.

"Все правильно говорит, будет оборонять страну от российских захватчиков. Респект".

"Сашко будущий Министр Оболони!"

"Слава Україні!"

"Саныч, пощади, не стреляй, Саныч".

"Сашко, не глупи".

Ранее мы рассказывали, что Владимир Кличко собственным примером показал, что намерен защищать свою страну от российских оккупантов. Легендарный боксер подал заявление в бригаду территориальной обороны Киева и в случае нападения России готов с оружием в руках защищать свою страну.

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