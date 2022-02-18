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"К обороне столицы готов". Алиев показал, как будет встречать российских захватчиков

Сергей Шаховец
18 февраля, 21:47
Экс-звезда Динамо и сборной Украины Александр Алиев не собирается удирать из столицы, несмотря на угрозы со стороны России

Александр Алиев готов к встрече с оккупантом / Фото: Getty Images, Instagram, Коллаж: Сегодня

Свою позицию Александр Алиев четко обозначил соответствующим фото в Instagram. На нем Александр предстал в полной боевой готовности.

Для "северных братьев" Алиев приготовил пистолет и автомат с боеприпасами.

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"ОГО – Остаюсь. Горжусь. Обороняю!", – подписал свое фото Алиев.

А в сториз добавил:

"К обороне столице мы готовы".

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В комментариях к фото мнения подписчиков разделились. Часть поддерживают гражданскую позицию Александра, а некоторые сомневаются в его искренности.

  • "Все правильно говорит, будет оборонять страну от российских захватчиков. Респект".
  • "Сашко будущий Министр Оболони!"
  • "Слава Україні!"
  • "Саныч, пощади, не стреляй, Саныч".
  • "Сашко, не глупи".

Ранее мы рассказывали, что Владимир Кличко собственным примером показал, что намерен защищать свою страну от российских оккупантов. Легендарный боксер подал заявление в бригаду территориальной обороны Киева и в случае нападения России готов с оружием в руках защищать свою страну.

Владимир Кличко подает документы

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Угроза со стороны России

  • Российская Федерация сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
  • НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
  • В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.