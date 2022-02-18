"До оборони столиці готовий". Алієв показав, як зустрічатиме російських загарбників

Олександр Алієв готовий до зустрічі з окупантом / Фото: Getty Images, Instagram, Колаж: Сьогодні

Свою позицію Олександр Алієв чітко позначив відповідним фото в Instagram. На ньому Олександр постав у повній бойовій готовності.

Для "північних братів" Алієв приготував пістолет та автомат із боєприпасами.

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"ОГО – Остаюсь. Гордий. Обороняю!", – підписав своє фото Алієв.

А в сториз додав:

"До оборони столиці ми готові".

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У коментарях до фото думки підписників розділилися. Частина підтримує громадянську позицію Олександра, а деякі сумніваються у його щирості.

"Все правильно каже, оборонятиме країну від російських загарбників. Респект".

"Сашко майбутній Міністр Оболоні!"

"Слава Україні!"

"Санич пощади, не стріляй, Санич".

"Сашко, не дури".

Раніше ми розповідали, що Володимир Кличко власним прикладом показав, що має намір захищати свою країну від російських окупантів. Легендарний боксер подав заяву до бригади територіальної оборони Києва і у разі нападу Росії готовий зі зброєю в руках боронити свою країну.

Володимир Кличко подає документи

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Загроза з боку Росії