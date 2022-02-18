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"До оборони столиці готовий". Алієв показав, як зустрічатиме російських загарбників

Сергій Шаховець
18 лютого, 21:47
Ексзірка Динамо та збірної України Олександр Алієв не збирається тікати зі столиці, незважаючи на погрози з боку Росії

Олександр Алієв готовий до зустрічі з окупантом / Фото: Getty Images, Instagram, Колаж: Сьогодні

Свою позицію Олександр Алієв чітко позначив відповідним фото в Instagram. На ньому Олександр постав у повній бойовій готовності.

Для "північних братів" Алієв приготував пістолет та автомат із боєприпасами.

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"ОГО – Остаюсь. Гордий. Обороняю!", – підписав своє фото Алієв.

А в сториз додав:

"До оборони столиці ми готові".

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У коментарях до фото думки підписників розділилися. Частина підтримує громадянську позицію Олександра, а деякі сумніваються у його щирості.

  • "Все правильно каже, оборонятиме країну від російських загарбників. Респект".
  • "Сашко майбутній Міністр Оболоні!"
  • "Слава Україні!"
  • "Санич пощади, не стріляй, Санич".
  • "Сашко, не дури".

Раніше ми розповідали, що Володимир Кличко власним прикладом показав, що має намір захищати свою країну від російських окупантів. Легендарний боксер подав заяву до бригади територіальної оборони Києва і у разі нападу Росії готовий зі зброєю в руках боронити свою країну.

Володимир Кличко подає документи

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Загроза з боку Росії

  • Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
  • НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
  • У свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.