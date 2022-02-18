"До оборони столиці готовий". Алієв показав, як зустрічатиме російських загарбників

Олександр Алієв готовий до зустрічі з окупантом / Фото: Getty Images, Instagram, Колаж: Сьогодні
Свою позицію Олександр Алієв чітко позначив відповідним фото в Instagram. На ньому Олександр постав у повній бойовій готовності.
Для "північних братів" Алієв приготував пістолет та автомат із боєприпасами.
"ОГО – Остаюсь. Гордий. Обороняю!", – підписав своє фото Алієв.
А в сториз додав:
"До оборони столиці ми готові".
У коментарях до фото думки підписників розділилися. Частина підтримує громадянську позицію Олександра, а деякі сумніваються у його щирості.
- "Все правильно каже, оборонятиме країну від російських загарбників. Респект".
- "Сашко майбутній Міністр Оболоні!"
- "Слава Україні!"
- "Санич пощади, не стріляй, Санич".
- "Сашко, не дури".
Раніше ми розповідали, що Володимир Кличко власним прикладом показав, що має намір захищати свою країну від російських окупантів. Легендарний боксер подав заяву до бригади територіальної оборони Києва і у разі нападу Росії готовий зі зброєю в руках боронити свою країну.
Загроза з боку Росії
- Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
- НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
- У свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.