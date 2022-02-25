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Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
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Изоляция агрессора: боксерская организация WBC применила жесткие санкции к России

Сергей Шаховец
25 февраля, 23:25
Путинская авантюра дорого обойдется оккупанту. Международные спортивные организации отправят Российскую Федерацию в лепрозорий

WBC применил санкции в отношении России / Фото: WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) выступил с заявлением, что не будет признавать или утверждать поединки на территории России. Это решение продиктовано военным вторжением России в Украину.

"С тяжелым сердцем со всем миром наблюдаем за началом ужасной войны и нападением российских войск на территорию Украины. Мы с ужасом наблюдаем за этими смертями и разрушением.

В интересах мира WBC, как мировой руководящий орган в нашем виде спорта, проголосовал в соответствии с нашей историей не санкционировать любой бокс в России до тех пор, пока этот конфликт не будет разрешен приемлемым образом. WBC ведет открытые переговоры с другими санкционирующими организациями и всеми представителями боксерской индустрии, чтобы добиться мира.

Мы самым решительным образом осуждаем эту войну, требуем мира в регионе и после тщательного обсуждения полны решимости предпринять эти действия, чтобы подтвердить наши слова.

Демонстрируя эту приверженность миру и правам человека, совет управляющих WBC согласился, что WBC не будет признавать и санкционировать любую боксерскую деятельность в России до восстановления мира и сохранения прав человека в Украине.

WBC поддерживает и молится за народ Украины, а также простых людей России, ожидая немедленного примирения и прекращения этой войны", – сказано в заявлении WBC.

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