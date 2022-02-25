Изоляция агрессора: боксерская организация WBC применила жесткие санкции к России

WBC применил санкции в отношении России / Фото: WBC
Всемирный боксерский совет (WBC) выступил с заявлением, что не будет признавать или утверждать поединки на территории России. Это решение продиктовано военным вторжением России в Украину.
"С тяжелым сердцем со всем миром наблюдаем за началом ужасной войны и нападением российских войск на территорию Украины. Мы с ужасом наблюдаем за этими смертями и разрушением.
В интересах мира WBC, как мировой руководящий орган в нашем виде спорта, проголосовал в соответствии с нашей историей не санкционировать любой бокс в России до тех пор, пока этот конфликт не будет разрешен приемлемым образом. WBC ведет открытые переговоры с другими санкционирующими организациями и всеми представителями боксерской индустрии, чтобы добиться мира.
Мы самым решительным образом осуждаем эту войну, требуем мира в регионе и после тщательного обсуждения полны решимости предпринять эти действия, чтобы подтвердить наши слова.
Демонстрируя эту приверженность миру и правам человека, совет управляющих WBC согласился, что WBC не будет признавать и санкционировать любую боксерскую деятельность в России до восстановления мира и сохранения прав человека в Украине.
WBC поддерживает и молится за народ Украины, а также простых людей России, ожидая немедленного примирения и прекращения этой войны", – сказано в заявлении WBC.
Напомним, сегодня УЕФА объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Решающий матч главного еврокубка пройдет на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени.
А Международная федерация лыжного спорта лишила Россию всех соревнования до конца сезона.