Изоляция агрессора: боксерская организация WBC применила жесткие санкции к России

Всемирный боксерский совет (WBC) выступил с заявлением, что не будет признавать или утверждать поединки на территории России. Это решение продиктовано военным вторжением России в Украину.

"С тяжелым сердцем со всем миром наблюдаем за началом ужасной войны и нападением российских войск на территорию Украины. Мы с ужасом наблюдаем за этими смертями и разрушением.

В интересах мира WBC, как мировой руководящий орган в нашем виде спорта, проголосовал в соответствии с нашей историей не санкционировать любой бокс в России до тех пор, пока этот конфликт не будет разрешен приемлемым образом. WBC ведет открытые переговоры с другими санкционирующими организациями и всеми представителями боксерской индустрии, чтобы добиться мира.

Мы самым решительным образом осуждаем эту войну, требуем мира в регионе и после тщательного обсуждения полны решимости предпринять эти действия, чтобы подтвердить наши слова.

Демонстрируя эту приверженность миру и правам человека, совет управляющих WBC согласился, что WBC не будет признавать и санкционировать любую боксерскую деятельность в России до восстановления мира и сохранения прав человека в Украине.

WBC поддерживает и молится за народ Украины, а также простых людей России, ожидая немедленного примирения и прекращения этой войны", – сказано в заявлении WBC.