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5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
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Ізоляція агресора: боксерська організація WBC застосувала жорсткі санкції до Росії

Сергій Шаховець
25 лютого, 23:25
Путінська авантюра дорого коштуватиме агресору. Міжнародні спортивні організації відправлять Російську Федерацію до лепрозорію

WBC застосував санкції щодо Росії / Фото: WBC

Всесвітня боксерська рада (WBC) виступила із заявою, що не визнаватиме чи затверджуватиме поєдинки на території Росії. Це рішення продиктоване військовим вторгненням Росії до України.

"З важким серцем з усім світом спостерігаємо за початком жахливої війни та нападом російських військ на територію України. Ми з жахом спостерігаємо за цими смертями та руйнуванням.

В інтересах світу WBC, як світовий керівний орган у нашому виді спорту, проголосував відповідно до нашої історії не санкціонувати будь-який бокс у Росії доки цей конфлікт не буде вирішено прийнятним чином. WBC веде відкриті переговори з іншими санкціонуючими організаціями та всіма представниками боксерської індустрії, щоб досягти миру.

Ми рішуче засуджуємо цю війну, вимагаємо миру в регіоні і після ретельного обговорення сповнені рішучості вжити цих дій, щоб підтвердити наші слова.

Демонструючи цю відданість миру та правам людини, рада керуючих WBC погодилася, що WBC не визнаватиме і санкціонуватиме будь-яку боксерську діяльність у Росії до відновлення миру та збереження прав людини в Україні.

WBC підтримує і молиться за народ України, а також простих людей Росії, очікуючи негайного примирення та припинення цієї війни", – сказано у заяві WBC.

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