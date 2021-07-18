Изнасилование на Олимпиаде в Токио: прямо на трибунах, после репетиции церемонии открытия

Олимпиаду сопровождают уголовные скандалы / Фото: Reuters
Полиция Токио задержала мужчину по подозрению в изнасиловании женщины на Олимпийском стадионе в столице Японии.
Об этом сообщило издание Marca.
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Мужчине 30 лет, он гражданин Узбекистана, входит в состав временного персонала, работающего на Олимпийском стадионе в Токио.
20-летняя женщина является еще одним непостоянным работником спортивного мероприятия.
Предположительно, изнасилование произошло на трибунах стадиона после репетиции церемонии открытия Игр, которая состоится 23 июля.
Мужчина отрицает обвинения, утверждая, что женщина не сопротивлялась.
Ранее полиция Токио арестовала четырех иностранцев по подозрению в употреблении кокаина. Двое из них граждане США, еще двое – из Великобритании. Все четверо являются сотрудниками компании по обслуживанию промышленных генераторов, которые используются на олимпийских объектах, и въехали в Японию в качестве обслуживающего персонала.
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