Изнасиловал юную футболистку: ФИФА приняла решение по тренеру

Бразилец Жетулио Аурелио Фредо отстранен от футбола – он проходит по статье "Половое сношение или иное деяние сексуального характера с использованием своего влияния"

Жетулио Аурелио Фредо / Фото: Postimees

ФИФА отстранила от футбольной деятельности 66-летнего бразильского тренера Жетулио Аурелио Фредо, ранее работавшего в эстонском клубе Нымме Калью.

Об этом сообщает Err.ee.

Напомним, тренер обвиняется в домогательстве к несовершеннолетней эстонской футболистке Биргит Тикк. Также бразильца обвинили в том, что он изнасиловал другую девушку – Миа Белле Трисну, когда ей было 14 лет. ФИФА назначила тренеру бессрочный запрет на любую деятельность, связанную с футболом. Запрет действует во всех странах, входящих в ФИФА.

Отметим, что расследование дела, возбужденного в отношении Фредо по статье "Половое сношение или иное деяние сексуального характера с использованием своего влияния", продолжается. Сообщается, что существует еще один эпизод, связанный с бразильским тренером, который до сих пор не обнародован.

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Как рассказывала ранее футболистка Биргит Тикк, в какой-то момент у нее возникли проблемы с поясницей, после чего тренер Жетулио Аурелио Фредо пригласил ее на массаж. Биргит это показалось странным, но она предполагала, что туда ходят и другие девушки.