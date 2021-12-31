Изгой сборной сохранил звание самого дорогого украинского футболиста

Тройка самых дорогих украинских футболистов / Фото: REUTERS

Авторитетный порт оценивает украинского футболиста в 30 миллионов евро. В мае этого года Малиновский сделал скачок с 21 млн евро и с тех пор удерживает лидерство.

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Интересно, что еще в октябре Малиновского не хотели вызывать в сборную Украины из-за конфликта с Александром Петраковым, но перед решающим матчем отбора на ЧМ-2022 тренер и игрок помирились.

Руслан Малиновский / Фото: УАФ

Сразу за ним расположились Александр Зинченко из Манчестер Сити и Виктор Цыганков из Динамо. Интересно, что Зинченко в 2019 году так же оценивался в 30 млн евро, но затем немного сдал.

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ТОП-10 самых дорогих украинских футболистов: