1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 15:00 Онлайн
Хетафе --
Реал --
2 января 2022 18:30
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
5 января 2022 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 2022 21:45
Арсенал --
Ливерпуль --
7 января 2022 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 2022 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 2022 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 2022 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 2022 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Изгой сборной сохранил звание самого дорогого украинского футболиста

Александр Трикиша
31 декабря, 14:43
Полузащитник итальянской Аталанты Руслан Малиновский – самый дорогой украинский футболист в уходящем 2021 году по оценке transfermarkt

Тройка самых дорогих украинских футболистов / Фото: REUTERS

Авторитетный порт оценивает украинского футболиста в 30 миллионов евро. В мае этого года Малиновский сделал скачок с 21 млн евро и с тех пор удерживает лидерство.

Читайте также: Дал пример игрокам сборной: Малиновский на украинском языке поздравил с Рождеством

Реклама

Интересно, что еще в октябре Малиновского не хотели вызывать в сборную Украины из-за конфликта с Александром Петраковым, но перед решающим матчем отбора на ЧМ-2022 тренер и игрок помирились.

Руслан Малиновский / Фото: УАФ

Сразу за ним расположились Александр Зинченко из Манчестер Сити и Виктор Цыганков из Динамо. Интересно, что Зинченко в 2019 году так же оценивался в 30 млн евро, но затем немного сдал.

Реклама

ТОП-10 самых дорогих украинских футболистов:

  1. Руслан Малиновский (Аталанта) – 30 млн евро
  2. Александр Зинченко (Манчестер Сити) – 25 млн евро
  3. Виктор Цыганков (Динамо) – 25 млн евро
  4. Роман Яремчук (Бенфика) – 17,5 млн евро
  5. Виталий Миколенко (Динамо) – 17 млн евро
  6. Илья Забарный (Динамо) – 13 млн евро
  7. Николай Матвиенко (Шахтер) – 11 млн евро
  8. Николай Шапаренко (Динамо) – 10 млн евро
  9. Георгий Бущан (Динамо) – 9 млн евро
  10. Анатолий Трубин (Шахтер) – 8 млн евро