Ізгой збірної зберіг звання найдорожчого українського футболіста

Трійка найдорожчих українських футболістів / Фото: REUTERS
Авторитетний порт оцінює українського футболіста у 30 мільйонів євро. У травні цього року Малиновський зробив стрибок з 21 млн євро і з тих пір утримує лідерство.
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Цікаво, що ще у жовтні Маліновського не хотіли викликати до збірної України через конфлікт із Олександром Петраковим, але перед вирішальним матчем відбору на ЧС-2022 тренер та гравець помирилися.
Руслан Маліновський / Фото: УАФ
Одразу за ним розташувалися Олександр Зінченко з Манчестер Сіті та Віктор Циганков із Динамо. Цікаво, що Зінченко у 2019 році також оцінювався в 30 млн євро, але потім трохи здав.
ТОП-10 найдорожчих українських футболістів:
- Руслан Маліновський (Аталанта) – 30 млн євро
- Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 25 млн євро
- Віктор Циганков (Динамо) – 25 млн євро
- Роман Яремчук (Бенфіка) – 17,5 млн євро
- Віталій Миколенко (Динамо) – 17 млн євро
- Ілля Забарний (Динамо) – 13 млн євро
- Микола Матвієнко (Шахтар) – 11 млн євро
- Микола Шапаренко (Динамо) – 10 млн євро
- Георгій Бущан (Динамо) – 9 млн євро
- Анатолій Трубін (Шахтар) – 8 млн євро