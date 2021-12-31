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Ізгой збірної зберіг звання найдорожчого українського футболіста

Олександр Трикіша
31 грудня, 14:43
Півзахисник італійської Аталанти Руслан Маліновський – найдорожчий український футболіст у 2021 році, що минає, за оцінкою transfermarkt

Трійка найдорожчих українських футболістів / Фото: REUTERS

Авторитетний порт оцінює українського футболіста у 30 мільйонів євро. У травні цього року Малиновський зробив стрибок з 21 млн євро і з тих пір утримує лідерство.

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Цікаво, що ще у жовтні Маліновського не хотіли викликати до збірної України через конфлікт із Олександром Петраковим, але перед вирішальним матчем відбору на ЧС-2022 тренер та гравець помирилися.

Руслан Маліновський / Фото: УАФ

Одразу за ним розташувалися Олександр Зінченко з Манчестер Сіті та Віктор Циганков із Динамо. Цікаво, що Зінченко у 2019 році також оцінювався в 30 млн євро, але потім трохи здав.

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ТОП-10 найдорожчих українських футболістів:

  1. Руслан Маліновський (Аталанта) – 30 млн євро
  2. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 25 млн євро
  3. Віктор Циганков (Динамо) – 25 млн євро
  4. Роман Яремчук (Бенфіка) – 17,5 млн євро
  5. Віталій Миколенко (Динамо) – 17 млн євро
  6. Ілля Забарний (Динамо) – 13 млн євро
  7. Микола Матвієнко (Шахтар) – 11 млн євро
  8. Микола Шапаренко (Динамо) – 10 млн євро
  9. Георгій Бущан (Динамо) – 9 млн євро
  10. Анатолій Трубін (Шахтар) – 8 млн євро