Ізгой збірної зберіг звання найдорожчого українського футболіста

Трійка найдорожчих українських футболістів / Фото: REUTERS

Авторитетний порт оцінює українського футболіста у 30 мільйонів євро. У травні цього року Малиновський зробив стрибок з 21 млн євро і з тих пір утримує лідерство.

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Цікаво, що ще у жовтні Маліновського не хотіли викликати до збірної України через конфлікт із Олександром Петраковим, але перед вирішальним матчем відбору на ЧС-2022 тренер та гравець помирилися.

Руслан Маліновський / Фото: УАФ

Одразу за ним розташувалися Олександр Зінченко з Манчестер Сіті та Віктор Циганков із Динамо. Цікаво, що Зінченко у 2019 році також оцінювався в 30 млн євро, але потім трохи здав.

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