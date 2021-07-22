Издевался над жертвами нацистов: директор церемонии открытия ОИ-2020 уволен со скандалом

Кентаро Кобаяси был организатором открытия Олимпиады / Фото: Reuters
Директор церемонии открытия Олимпийских игр-2020 в Токио Кентаро Кобаяси вынужден был оставить должность после нескольких материалов в СМИ за день до старта турнира. Напомним, что официально ОИ начнутся 23 июля. Ранее мы разбирали, почему Япония потеряет миллиарды из-за Олимпиады.
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Кентаро вспомнили его прошлые комментарии, в которых он высмеивал Холокост. В одном из своих стендап-выступлений Кобаяси предложил "поиграть в Холокост", разбрасывая человечков из бумаги. Эта шутка попала на видео, что привело к скандалу.
Олимпийские кольца в Токио / Фото: Reuters
Когда эта информация дошла до организаторов Олимпиады, Кобаяси указали на дверь – сообщил ABC, ссылаясь на заявление председателя оргкомитета турнира Сэйко Хасимото:
"Любой человек, каким бы творческим он ни был, не имеет права издеваться над жертвами нацистского геноцида. Любая связь этого человека с Олимпийскими играми в Токио оскорбила бы память 6 миллионов евреев и стала бы жестоким издевательством над престижным турниром"
Отмечается, что Кобаяси подал в отставку сам и принес свои извинения за случившееся.
Ранее мы писали, что футболистка сборной Бразилии сыграла на седьмой Олимпиаде.
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