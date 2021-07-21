Почему Япония потеряет миллиарды из-за Олимпиады? Все изменило одно решение

Летние Олимпийские игры-2020 могли принести азиатской стране большую прибыль, но пандемия и закрытие границ лишили хозяйку соревнований прогнозируемого заработка

Токио накануне Олимпийских игр / Фото: Reuters

Япония понесет огромные убытки из-за решения проводить летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио без туристов и зрителей на трибунах. Ранее мы сообщали, что в Токио придумали, как заменить зрителей.

Читайте также: Доверили пистолету и шпаге: флаг Украины на Олимпиаде-2020 в Токио понесут двое

Согласно исследованию университета Кансай, страна лишится 21,8 млрд долларов. Учитывалось отсутствие туризма и последствия в таких сферах, как городское планирование и использование объектов по окончании соревнований. В частности, оценивался экономический эффект, на который Япония могла бы рассчитывать в течение 10 лет.

Подготовка к Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Финансовые потери от отказа пустить болельщиков на Игры, по данным исследования, составляют порядка 1,77 трлн иен (16,08 млрд долларов), из которых почти 60% – это убытки после соревнований. Еще 640,8 млрд иен (5,8 млрд долларов) убытков связаны с переносом Олимпиады на 2021 год.

Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou

Напомним, что большая часть соревнований Токио-2020 пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Ранее украинка провела экскурсию по Олимпийской деревне в Токио.